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Ящерицы Вишенка и Сырник поселились в Ботаническом саду МГУ - РИА Новости, 18.03.2025
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14:58 18.03.2025 (обновлено: 14:59 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/anolis-2005721887.html
Ящерицы Вишенка и Сырник поселились в Ботаническом саду МГУ
Ящерицы Вишенка и Сырник поселились в Ботаническом саду МГУ - РИА Новости, 18.03.2025
Ящерицы Вишенка и Сырник поселились в Ботаническом саду МГУ
Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:58:00+03:00
2025-03-18T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" представляет своих новых жителей - двух анолисов по имени Вишенка и Сырник. Эти яркие и необычные игуанообразные ящерицы уже поселились в холле оранжерейного комплекса, рядом с лягушками, и готовы радовать посетителей своими удивительными способностями", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что анолисы известны своей способностью менять цвет кожи в зависимости от настроения, температуры и окружающей среды. Вишенка и Сырник могут превращаться из изумрудно-зеленых в шоколадно-коричневых всего за несколько секунд. "Помимо анолисов, сейчас в "Аптекарском огороде" можно увидеть несколько видов хамелеонов, гекконов, бананоеда, древолазов, японских карпов кои, эублефаров, бородатую агаму", - добавили в пресс-службе.
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общество, москва, ботанический сад, животные
Общество, Москва, Ботанический сад, Животные, Хорошие новости
Ящерицы Вишенка и Сырник поселились в Ботаническом саду МГУ

Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветущая яблоня в Ботаническом саду МГУ
Цветущая яблоня в Ботаническом саду МГУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Цветущая яблоня в Ботаническом саду МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Два анолиса, Вишенка и Сырник, поселились в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада.
"Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" представляет своих новых жителей - двух анолисов по имени Вишенка и Сырник. Эти яркие и необычные игуанообразные ящерицы уже поселились в холле оранжерейного комплекса, рядом с лягушками, и готовы радовать посетителей своими удивительными способностями", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что анолисы известны своей способностью менять цвет кожи в зависимости от настроения, температуры и окружающей среды. Вишенка и Сырник могут превращаться из изумрудно-зеленых в шоколадно-коричневых всего за несколько секунд.
"Помимо анолисов, сейчас в "Аптекарском огороде" можно увидеть несколько видов хамелеонов, гекконов, бананоеда, древолазов, японских карпов кои, эублефаров, бородатую агаму", - добавили в пресс-службе.
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