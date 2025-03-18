https://ria.ru/20250318/an-2-2005810255.html
Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2
Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2 - РИА Новости, 18.03.2025
Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2
Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирской версии самолета малой авиации Ан-2 до середины 2025 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:52:00+03:00
2025-03-18T18:52:00+03:00
2025-03-18T18:52:00+03:00
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
госдума рф
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998249782_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4453f78903d89ca86bf6fba57b77a254.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирской версии самолета малой авиации Ан-2 до середины 2025 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. "В настоящее время у нас грузопассажирская версия - думаю, что мы должны завершить до середины этого года сертификацию грузопассажирской версии", - сказал Ядров на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, отвечая на вопрос одного из участников заседания о сроках сертификации грузопассажирского Ан-2. "Потом вопрос будет с импортозамещением силовой установки: на сегодняшний день на этих воздушных судах она импортная, но, конечно, должна быть отечественная. В настоящее время прорабатывается вопрос, какой это будет двигатель: ТВД-10 Омского завода или все-таки это будет ВК-800, который делают для такого класса машин, или ВК-1600", - добавил Ядров.
https://ria.ru/20250311/rosaviatsija-2004375817.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998249782_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_8eeb22c5bf2e573a56a6c3a0dffbe748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), госдума рф, ан-2
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Госдума РФ, Ан-2
Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2
Ядров: сертификация грузопассажирского Ан-2 планируется до середины года