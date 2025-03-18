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Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2 - РИА Новости, 18.03.2025
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18:52 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/an-2-2005810255.html
Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2
Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2 - РИА Новости, 18.03.2025
Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2
Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирской версии самолета малой авиации Ан-2 до середины 2025 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:52:00+03:00
2025-03-18T18:52:00+03:00
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
госдума рф
ан-2
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирской версии самолета малой авиации Ан-2 до середины 2025 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. "В настоящее время у нас грузопассажирская версия - думаю, что мы должны завершить до середины этого года сертификацию грузопассажирской версии", - сказал Ядров на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, отвечая на вопрос одного из участников заседания о сроках сертификации грузопассажирского Ан-2. "Потом вопрос будет с импортозамещением силовой установки: на сегодняшний день на этих воздушных судах она импортная, но, конечно, должна быть отечественная. В настоящее время прорабатывается вопрос, какой это будет двигатель: ТВД-10 Омского завода или все-таки это будет ВК-800, который делают для такого класса машин, или ВК-1600", - добавил Ядров.
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экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), госдума рф, ан-2
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Госдума РФ, Ан-2
Ядров заявил о планах по сертификации грузопассажирского Ан-2

Ядров: сертификация грузопассажирского Ан-2 планируется до середины года

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСамолет Ан-32
Самолет Ан-32 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Самолет Ан-32. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирской версии самолета малой авиации Ан-2 до середины 2025 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«
"В настоящее время у нас грузопассажирская версия - думаю, что мы должны завершить до середины этого года сертификацию грузопассажирской версии", - сказал Ядров на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, отвечая на вопрос одного из участников заседания о сроках сертификации грузопассажирского Ан-2.
"Потом вопрос будет с импортозамещением силовой установки: на сегодняшний день на этих воздушных судах она импортная, но, конечно, должна быть отечественная. В настоящее время прорабатывается вопрос, какой это будет двигатель: ТВД-10 Омского завода или все-таки это будет ВК-800, который делают для такого класса машин, или ВК-1600", - добавил Ядров.
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ЭкономикаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Госдума РФАн-2
 
 
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