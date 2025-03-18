Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина*
Прокуратура инициировала уголовное преследование писателя-иноагента Акунина
Писатель Борис Акунин* . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование писателя-иноагента Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартшвили - ред.), сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным прокуратуры, признанный иноагентом Григорий Чхартшвили был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, продолжил распространять материалы в мессенджере без указания на то, что они созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартшвили по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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