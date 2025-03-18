https://ria.ru/20250318/akunin-2005657902.html

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина* - РИА Новости, 18.03.2025

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование писателя-иноагента Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартшвили - ред.), сообщается в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:04:00+03:00

2025-03-18T11:04:00+03:00

2025-03-18T11:13:00+03:00

москва

россия

происшествия

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование писателя-иноагента Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартшвили - ред.), сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.По данным прокуратуры, признанный иноагентом Григорий Чхартшвили был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, продолжил распространять материалы в мессенджере без указания на то, что они созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента."Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартшвили по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240306/uekhavshie-1931061121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, происшествия, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)