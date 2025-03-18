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Российский рынок акций растет, ожидая телефонного разговора Путина и Трампа

Российский рынок акций растет, ожидая телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Российский рынок акций растет, ожидая телефонного разговора Путина и Трампа

Российский рынок акций во второй половине торгов вторника демонстрирует осторожный рост, ожидая телефонного разговора лидеров РФ и США, следует из данных торгов РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:30:00+03:00

2025-03-18T16:30:00+03:00

2025-03-18T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций во второй половине торгов вторника демонстрирует осторожный рост, ожидая телефонного разговора лидеров РФ и США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.59 мск увеличивался на 0,31%, до 3 255,72 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,15%, до 71,89 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС поднялись чуть выше, но сохраняли осторожность перед запланированным на сегодня телефонным разговором Трампа и Путина. Обе стороны демонстрируют желание разрешить конфликт, но им по-прежнему предстоит договориться о деталях, которые могут стать камнем преткновения", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени. "Российский рынок акций поначалу повышался и вновь переписал двухнедельную вершину. Однако на старте основных торгов наши фондовые индикаторы сдали позиции и несли небольшие потери, но вскоре восстановились, находясь в умеренном плюсе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Инвесторы с оптимизмом ожидают анонсированного ранее телефонного разговора между президентами России и США, отмечает эксперт. Лидеры ростаВ лидерах роста - акции "Распадской" (+2,45%), "ОГК-2" (+2,07%), Московского кредитного банка (+1,97%), "СПБ Биржи" (+1,86%), "Газпром нефти" (+1,26%). В лидерах снижения - акции "М.видео" (-1,55%), "Акрона" (-1,32%), "Русала" (-1,08%), расписки Ozon (-0,78%), акции "Северстали" (-0,68%). Бумаги "Русала" реагируют на снижение цен на алюминий на Лондонской бирже металлов, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Прогнозы"Индекс Мосбиржи подходит к ближайшему сопротивлению в виде трехнедельной вершины 3282 пунктов. Для закрепления над ней и дальнейшего подъема необходим весомый геополитический позитив", - отметил Бабин из "БКС Мир инвестиций". Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3200-3300 пунктов, считает Чернов из Freedom Finance Global.

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