https://ria.ru/20250318/afrika-2005710202.html

В Ростехе призвали Российские компании развивать сотрудничество с Африкой

В Ростехе призвали Российские компании развивать сотрудничество с Африкой - РИА Новости, 18.03.2025

В Ростехе призвали Российские компании развивать сотрудничество с Африкой

Российским компаниям среди новых рынков нужно развивать сотрудничество прежде всего с африканскими странами, считает глава госкорпорации "Ростех" Сергей... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:18:00+03:00

2025-03-18T14:18:00+03:00

2025-03-18T14:18:00+03:00

экономика

африка

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российским компаниям среди новых рынков нужно развивать сотрудничество прежде всего с африканскими странами, считает глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Рынки, конечно, нужно осваивать. Прежде всего - Африка… Нужно будет поработать над тем, чтобы развивать сотрудничество с африканскими странами прежде всего… Там достаточно много возможностей: и полезных ископаемых много, и какое-то производство совместное можно было бы создавать", - сказал Чемезов журналистам в кулуарах ежегодного съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/chemezov-2005687717.html

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экономика, африка, сергей чемезов, российский союз промышленников и предпринимателей, ростех, россия, в мире