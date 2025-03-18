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В Ростехе призвали Российские компании развивать сотрудничество с Африкой
В Ростехе призвали Российские компании развивать сотрудничество с Африкой - РИА Новости, 18.03.2025
В Ростехе призвали Российские компании развивать сотрудничество с Африкой
Российским компаниям среди новых рынков нужно развивать сотрудничество прежде всего с африканскими странами, считает глава госкорпорации "Ростех" Сергей... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:18:00+03:00
2025-03-18T14:18:00+03:00
2025-03-18T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российским компаниям среди новых рынков нужно развивать сотрудничество прежде всего с африканскими странами, считает глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Рынки, конечно, нужно осваивать. Прежде всего - Африка… Нужно будет поработать над тем, чтобы развивать сотрудничество с африканскими странами прежде всего… Там достаточно много возможностей: и полезных ископаемых много, и какое-то производство совместное можно было бы создавать", - сказал Чемезов журналистам в кулуарах ежегодного съезда РСПП. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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экономика, африка, сергей чемезов, российский союз промышленников и предпринимателей, ростех, россия, в мире
Экономика, Африка, Сергей Чемезов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Ростех, Россия, В мире
В Ростехе призвали Российские компании развивать сотрудничество с Африкой
Чемезов: российским компаниям нужно развивать сотрудничество с Африкой