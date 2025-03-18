https://ria.ru/20250318/afiny-2005751565.html

В Афинах нашли мертвым студента из России

В Афинах нашли мертвым студента из России - РИА Новости, 18.03.2025

В Афинах нашли мертвым студента из России

Студент, предположительно из России, найден погибшим в Афинах на территории студенческого городка, сообщили греческие СМИ. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:25:00+03:00

2025-03-18T16:25:00+03:00

2025-03-18T16:25:00+03:00

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АФИНЫ, 18 мар - РИА Новости. Студент, предположительно из России, найден погибшим в Афинах на территории студенческого городка, сообщили греческие СМИ. В посольстве России сообщили РИА Новости, что информации от греческих властей не получали, сейчас выясняют обстоятельства происшествия. "Сегодня утром на территории кампуса университета в районе Зографу был найден мертвым молодой человек... По имеющейся на данный момент информации, молодой человек, по всей видимости, покончил с собой", - сообщил информационный сайт thetoc.gr. По его информации, студенту было 19 лет, он проходил обучение по программе Erasmus. По сообщениям СМИ, тело студента обнаружил охранник, который позвонил в полицию и скорую помощь. Полиция ведет расследование, изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления причин трагедии. Греческие власти пока не сообщали в российскую дипмиссию о происшествии, сказал РИА Новости представитель посольства России. "Посольство России разбирается с появившимися сообщениями о гибели студента, предположительно из России. Греческие власти нам ничего об этом пока не сообщали. Документов о происшествии мы не получали. Будем с греческими властями изучать вопрос. Пока информация об этом происшествии нам не приходила. Мы выясняем, что произошло", - сказал представитель дипмиссии. В Зографу расположен кампус Афинского университета имени Каподистрии.

https://ria.ru/20241229/tailand-1991978850.html

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