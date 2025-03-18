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В Афинах нашли мертвым студента из России - РИА Новости, 18.03.2025
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16:25 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/afiny-2005751565.html
В Афинах нашли мертвым студента из России
В Афинах нашли мертвым студента из России - РИА Новости, 18.03.2025
В Афинах нашли мертвым студента из России
Студент, предположительно из России, найден погибшим в Афинах на территории студенческого городка, сообщили греческие СМИ. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:25:00+03:00
2025-03-18T16:25:00+03:00
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АФИНЫ, 18 мар - РИА Новости. Студент, предположительно из России, найден погибшим в Афинах на территории студенческого городка, сообщили греческие СМИ. В посольстве России сообщили РИА Новости, что информации от греческих властей не получали, сейчас выясняют обстоятельства происшествия. "Сегодня утром на территории кампуса университета в районе Зографу был найден мертвым молодой человек... По имеющейся на данный момент информации, молодой человек, по всей видимости, покончил с собой", - сообщил информационный сайт thetoc.gr. По его информации, студенту было 19 лет, он проходил обучение по программе Erasmus. По сообщениям СМИ, тело студента обнаружил охранник, который позвонил в полицию и скорую помощь. Полиция ведет расследование, изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления причин трагедии. Греческие власти пока не сообщали в российскую дипмиссию о происшествии, сказал РИА Новости представитель посольства России. "Посольство России разбирается с появившимися сообщениями о гибели студента, предположительно из России. Греческие власти нам ничего об этом пока не сообщали. Документов о происшествии мы не получали. Будем с греческими властями изучать вопрос. Пока информация об этом происшествии нам не приходила. Мы выясняем, что произошло", - сказал представитель дипмиссии. В Зографу расположен кампус Афинского университета имени Каподистрии.
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в мире, россия
В мире, Россия
В Афинах нашли мертвым студента из России

В Афинах на территории студенческого городка найден мертвым студент из России

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкВид на город с холма Акрополь в Афинах
Вид на город с холма Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Вид на город с холма Акрополь в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 18 мар - РИА Новости. Студент, предположительно из России, найден погибшим в Афинах на территории студенческого городка, сообщили греческие СМИ.
В посольстве России сообщили РИА Новости, что информации от греческих властей не получали, сейчас выясняют обстоятельства происшествия.
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"Сегодня утром на территории кампуса университета в районе Зографу был найден мертвым молодой человек... По имеющейся на данный момент информации, молодой человек, по всей видимости, покончил с собой", - сообщил информационный сайт thetoc.gr.
По его информации, студенту было 19 лет, он проходил обучение по программе Erasmus.
По сообщениям СМИ, тело студента обнаружил охранник, который позвонил в полицию и скорую помощь. Полиция ведет расследование, изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления причин трагедии.
Греческие власти пока не сообщали в российскую дипмиссию о происшествии, сказал РИА Новости представитель посольства России.
"Посольство России разбирается с появившимися сообщениями о гибели студента, предположительно из России. Греческие власти нам ничего об этом пока не сообщали. Документов о происшествии мы не получали. Будем с греческими властями изучать вопрос. Пока информация об этом происшествии нам не приходила. Мы выясняем, что произошло", - сказал представитель дипмиссии.
В Зографу расположен кампус Афинского университета имени Каподистрии.
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