https://ria.ru/20250318/afera-2005711423.html

Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами

Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами - РИА Новости, 18.03.2025

Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Кабардино-Балкарии и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:23:00+03:00

2025-03-18T14:23:00+03:00

2025-03-18T14:23:00+03:00

происшествия

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кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 18 мар - РИА Новости. Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Кабардино-Балкарии и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщило МВД по региону. По данным министерства, суть аферы заключалась в обходе одного из условий назначения пособия, которым является занятость родителей. "В ходе предварительного следствия установлено, что граждане, решив воспользоваться мерами социальной поддержки, изготовили фиктивные документы о своей трудовой деятельности в различных фирмах и предоставили в соответствующие ведомства. После этого на их лицевые счета поступили денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая сумма причинённого государству ущерба за период с июля 2022 по октябрь 2023 года превысила 101 миллион рублей. "Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК республиканской полиции и регионального УФСБ России. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20250317/habarovsk-2005425326.html

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происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)