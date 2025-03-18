Рейтинг@Mail.ru
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/afera-2005711423.html
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами - РИА Новости, 18.03.2025
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами
Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Кабардино-Балкарии и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:23:00+03:00
2025-03-18T14:23:00+03:00
происшествия
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
НАЛЬЧИК, 18 мар - РИА Новости. Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Кабардино-Балкарии и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщило МВД по региону. По данным министерства, суть аферы заключалась в обходе одного из условий назначения пособия, которым является занятость родителей. "В ходе предварительного следствия установлено, что граждане, решив воспользоваться мерами социальной поддержки, изготовили фиктивные документы о своей трудовой деятельности в различных фирмах и предоставили в соответствующие ведомства. После этого на их лицевые счета поступили денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая сумма причинённого государству ущерба за период с июля 2022 по октябрь 2023 года превысила 101 миллион рублей. "Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК республиканской полиции и регионального УФСБ России. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20250317/habarovsk-2005425326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами

В КБР 13 человек обвинили в афере с выплатами на детей на 100 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 18 мар - РИА Новости. Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Кабардино-Балкарии и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщило МВД по региону.
По данным министерства, суть аферы заключалась в обходе одного из условий назначения пособия, которым является занятость родителей.
"В ходе предварительного следствия установлено, что граждане, решив воспользоваться мерами социальной поддержки, изготовили фиктивные документы о своей трудовой деятельности в различных фирмах и предоставили в соответствующие ведомства. После этого на их лицевые счета поступили денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общая сумма причинённого государству ущерба за период с июля 2022 по октябрь 2023 года превысила 101 миллион рублей.
"Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК республиканской полиции и регионального УФСБ России. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - добавили в МВД.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Хабаровске аферистка прикинулась беременной и получила миллион рублей
17 марта, 09:32
 
ПроисшествияРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала