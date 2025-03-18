https://ria.ru/20250318/afera-2005711423.html
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами - РИА Новости, 18.03.2025
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами
Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Кабардино-Балкарии и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:23:00+03:00
2025-03-18T14:23:00+03:00
2025-03-18T14:23:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 18 мар - РИА Новости. Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Кабардино-Балкарии и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщило МВД по региону. По данным министерства, суть аферы заключалась в обходе одного из условий назначения пособия, которым является занятость родителей. "В ходе предварительного следствия установлено, что граждане, решив воспользоваться мерами социальной поддержки, изготовили фиктивные документы о своей трудовой деятельности в различных фирмах и предоставили в соответствующие ведомства. После этого на их лицевые счета поступили денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая сумма причинённого государству ущерба за период с июля 2022 по октябрь 2023 года превысила 101 миллион рублей. "Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК республиканской полиции и регионального УФСБ России. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - добавили в МВД.
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происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Жителей Кабардино-Балкарии будут судить за аферу с детскими выплатами
В КБР 13 человек обвинили в афере с выплатами на детей на 100 миллионов рублей
НАЛЬЧИК, 18 мар - РИА Новости. Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 13 жителей Кабардино-Балкарии и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщило МВД по региону.
По данным министерства, суть аферы заключалась в обходе одного из условий назначения пособия, которым является занятость родителей.
"В ходе предварительного следствия установлено, что граждане, решив воспользоваться мерами социальной поддержки, изготовили фиктивные документы о своей трудовой деятельности в различных фирмах и предоставили в соответствующие ведомства. После этого на их лицевые счета поступили денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общая сумма причинённого государству ущерба за период с июля 2022 по октябрь 2023 года превысила 101 миллион рублей.
"Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК республиканской полиции и регионального УФСБ России
. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - добавили в МВД.