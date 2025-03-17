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Подполье сообщило об уничтожении чешской САУ в Запорожье
Подполье сообщило об уничтожении чешской САУ в Запорожье - РИА Новости, 17.03.2025
Подполье сообщило об уничтожении чешской САУ в Запорожье
В Запорожье пророссийские партизаны сожгли чешскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Dana, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:13:00+03:00
2025-03-17T20:13:00+03:00
2025-03-17T21:25:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. В Запорожье пророссийские партизаны сожгли чешскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Dana, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В ночь с 14 на 15 марта, когда стало прохладно и украинские военные решили согреться с помощью спиртного, экипаж САУ Dana чешского производства в полном составе пошел проведать местные питейные заведения в селе Антоновка Запорожской области. Эту ситуацию обнаружили партизаны, воспользовавшись ею, несмотря на большой риск. Быстро раздобыв топливо, партизаны подожгли вражескую технику", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что экипаж самоходки вернулся перед началом детонации, после чего ушел в неизвестном направлении. Лебедев предоставил видео, на котором активист пророссийского подполья заливает жидкость в командирский люк САУ, а на следующем кадре видна горящая машина.
https://ria.ru/20250227/oblast-2001871065.html
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запорожье, запорожская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об уничтожении чешской САУ в Запорожье
В Запорожской области пророссийские партизаны сожгли чешскую САУ Dana