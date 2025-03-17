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Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman - РИА Новости, 17.03.2025
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06:54 17.03.2025 (обновлено: 09:01 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/yemen-2005411043.html
Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman
Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman - РИА Новости, 17.03.2025
Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" снова атаковало авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море, сообщил военный... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:54:00+03:00
2025-03-17T09:01:00+03:00
в мире
йемен
сша
красное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 17 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" снова атаковало авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х."Американский авианосец Harry Truman был атакован баллистическими крылатыми ракетами и беспилотниками в северной части Красного моря", — сказал он.Накануне хуситы заявили, что атаковали авианосец и военные корабли ВМС США в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену. Позднее агентство Reuters уточнило, что американские истребители сбили 11 БПЛА, выпущенных движением "Ансар Алла", которым так и не удалось достичь Harry Truman.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитской группировки для защиты своих интересов. Тогда же ВВС страны стали наносить удары по объектам повстанческого движения на всей территории Йемена, включая провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.По данным созданного хуситами министерства здравоохранения, число жертв авиаударов превысило 50, почти сто человек получили ранения. Движение пообещало атаковать все американские военные корабли в ответ на агрессию Вашингтона."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html
https://ria.ru/20250317/yemen-2005391854.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, йемен, сша, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, США, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman

Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море

© РИА Новости / ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / ВМС США
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Американский авианосец USS Harry Truman. Архивное фото
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ДОХА, 17 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" снова атаковало авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.
"Американский авианосец Harry Truman был атакован баллистическими крылатыми ракетами и беспилотниками в северной части Красного моря", — сказал он.
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Накануне хуситы заявили, что атаковали авианосец и военные корабли ВМС США в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену. Позднее агентство Reuters уточнило, что американские истребители сбили 11 БПЛА, выпущенных движением "Ансар Алла", которым так и не удалось достичь Harry Truman.
В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитской группировки для защиты своих интересов. Тогда же ВВС страны стали наносить удары по объектам повстанческого движения на всей территории Йемена, включая провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.
Авиаудар ВС США, Йемен - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
США нанесли удары по захваченному хуситами судну
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По данным созданного хуситами министерства здравоохранения, число жертв авиаударов превысило 50, почти сто человек получили ранения. Движение пообещало атаковать все американские военные корабли в ответ на агрессию Вашингтона.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января 2024, 16:13
 
В миреЙеменСШАКрасное мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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