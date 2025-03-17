https://ria.ru/20250317/yemen-2005411043.html

Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman

Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman - РИА Новости, 17.03.2025

Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" снова атаковало авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море, сообщил военный... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:54:00+03:00

2025-03-17T06:54:00+03:00

2025-03-17T09:01:00+03:00

в мире

йемен

сша

красное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 17 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" снова атаковало авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х."Американский авианосец Harry Truman был атакован баллистическими крылатыми ракетами и беспилотниками в северной части Красного моря", — сказал он.Накануне хуситы заявили, что атаковали авианосец и военные корабли ВМС США в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену. Позднее агентство Reuters уточнило, что американские истребители сбили 11 БПЛА, выпущенных движением "Ансар Алла", которым так и не удалось достичь Harry Truman.В субботу вечером Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против шиитской группировки для защиты своих интересов. Тогда же ВВС страны стали наносить удары по объектам повстанческого движения на всей территории Йемена, включая провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов.По данным созданного хуситами министерства здравоохранения, число жертв авиаударов превысило 50, почти сто человек получили ранения. Движение пообещало атаковать все американские военные корабли в ответ на агрессию Вашингтона."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территориям еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

https://ria.ru/20250317/yemen-2005391854.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, сша, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году