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СМИ раскрыли последствия отказа США поддержать идею миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
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21:49 17.03.2025 (обновлено: 21:50 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005598300.html
СМИ раскрыли последствия отказа США поддержать идею миротворцев на Украине
СМИ раскрыли последствия отказа США поддержать идею миротворцев на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
СМИ раскрыли последствия отказа США поддержать идею миротворцев на Украине
Отказ США поддержать миротворческую миссию на Украине может подорвать единство НАТО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:49:00+03:00
2025-03-17T21:50:00+03:00
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сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отказ США поддержать миротворческую миссию на Украине может подорвать единство НАТО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. По данным издания, тот факт, что президент США Дональд Трамп отказался предложить американское воздушное прикрытие или другую поддержку, вызвал огромные сомнения в отношении предполагаемой миротворческой миссии. "Никто не хочет видеть небольшое количество европейских войск, без поддержки США, на линии огня на Украине. Если что-то произойдет, это окажет огромное давление на единство НАТО", - приводит издание слова дипломата. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005410529.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ раскрыли последствия отказа США поддержать идею миротворцев на Украине

FT: отказ США поддержать миротворцев на Украине может подорвать единство НАТО

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отказ США поддержать миротворческую миссию на Украине может подорвать единство НАТО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
По данным издания, тот факт, что президент США Дональд Трамп отказался предложить американское воздушное прикрытие или другую поддержку, вызвал огромные сомнения в отношении предполагаемой миротворческой миссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Макрона о миротворцах на Украине
16 марта, 18:44
"Никто не хочет видеть небольшое количество европейских войск, без поддержки США, на линии огня на Украине. Если что-то произойдет, это окажет огромное давление на единство НАТО", - приводит издание слова дипломата.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Госдуме назвали идею Макрона о миротворцах интервенцией
Вчера, 06:44
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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