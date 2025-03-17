https://ria.ru/20250317/svo-2005499659.html
Программу помощи в открытии бизнеса для участников СВО запустили в Рязани
Программу помощи в открытии бизнеса для участников СВО запустили в Рязани - РИА Новости, 17.03.2025
Программу помощи в открытии бизнеса для участников СВО запустили в Рязани
В Рязанской области запустили федеральный проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей создать собственное дело, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:35:00+03:00
2025-03-17T14:35:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. В Рязанской области запустили федеральный проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей создать собственное дело, сообщил губернатор Павел Малков. "Продолжаем создавать возможности для наших защитников в гражданской жизни. В ноябре заработала кадровая программа "ГЕРОИ62". А сейчас вместе с "Единой Россией", Корпорацией МСП и "Опорой России" запускаем проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей запустить собственное дело", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он пояснил, что участники проекта пройдут обучение предпринимательскому делу, узнают о финансовых и юридических аспектах ведения бизнеса и посетят предприятия региона. Каждый получит доступ ко всем услугам для создания бизнеса: от финансовых инструментов до консультаций специалистов и предпринимателей-наставников. Все меры поддержки будут объединены в единую услугу на цифровой платформе МСП.РФ. "Проект предложили на комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика", и в начале он будет реализован в четырёх пилотных регионах. Рязанская область — первый регион, где заработал "СВОй бизнес", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20250306/kamery-2003437155.html
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рязанская область, россия, павел малков, сво
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков, СВО
Программу помощи в открытии бизнеса для участников СВО запустили в Рязани
Губернатор Малков: в Рязанской области запустили федеральный проект СВОй бизнес
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. В Рязанской области запустили федеральный проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей создать собственное дело, сообщил губернатор Павел Малков.
"Продолжаем создавать возможности для наших защитников в гражданской жизни. В ноябре заработала кадровая программа "ГЕРОИ62". А сейчас вместе с "Единой Россией", Корпорацией МСП и "Опорой России" запускаем проект "СВОй бизнес", который поможет участникам СВО и членам их семей запустить собственное дело", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что участники проекта пройдут обучение предпринимательскому делу, узнают о финансовых и юридических аспектах ведения бизнеса и посетят предприятия региона. Каждый получит доступ ко всем услугам для создания бизнеса: от финансовых инструментов до консультаций специалистов и предпринимателей-наставников. Все меры поддержки будут объединены в единую услугу на цифровой платформе МСП.РФ.
"Проект предложили на комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика", и в начале он будет реализован в четырёх пилотных регионах. Рязанская область — первый регион, где заработал "СВОй бизнес", - подчеркнул Павел Малков.