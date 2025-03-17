Алкоголизм, психбольница, неудача с браком: тяжелый путь Виктора Сухорукова
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкVI Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" в Калининградской области
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Грустные новости пришли в марте для поклонников замечательного актера Виктора Сухорукова. Он перенес операцию на сердце после инфаркта. Артист планирует вернуться на сцену только осенью.
Оказалось, что у актера это уже второй инфаркт, первый Сухоруков перенес "на ногах" еще в 2008-го. Впрочем, это не удивительно, у актера сложная судьба: путь к успеху был очень тяжелым.
Из-за алкоголя выгнали из театра
Виктор с самого детства мечтал стать актером. Его родители, обычные работники ткацкого завода, не понимали, от кого мальчик унаследовал поразительную артистичность. Сухоруков ловко пародировал советских звезд и любил быть в центре внимания, прекрасно рисовал, даже писал приключенческие сценарии и сатирические рассказы. Помимо этого, он еще занимался атлетикой,
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТеатральный режиссер Петр Фоменко во время сбора труппы Московского театра "Мастерская П.Фоменко"
Театральный режиссер Петр Фоменко во время сбора труппы Московского театра "Мастерская П.Фоменко"
Попал во ВГИТИС после службы в армии. У простых родителей не было нужных знакомств, и только благодаря своему огромному желанию стать актером, Виктор сумел поступить в институт.
По окончании вуза он по приглашению Петра Фоменко уехал в Ленинград. Там устроился в Театр комедии, где получил главную роль в спектакле "Добро, ладно, хорошо". Однако на пути творческой карьеры актера встал алкоголь.
Сухоруков сильно пил, да так, что был уволен из труппы без права устройства на работу в течение полугода. "Я пил со всеми в театре, кроме секретаря парткома. Меня выгнали — поделом!", - позже вспоминал артист.
© Кинокомпания CTB (2000)Кадр из фильма "Брат 2"
© Кинокомпания CTB (2000)
Кадр из фильма "Брат 2"
Бродяжничал и работал грузчиком
После увольнения Виктору пришлось осваивать другие профессии. Все дело в том, что он попал в черный список руководителей творческих учреждений.
Тот период стал для артиста одним из самых сложных в жизни. Виктор работал грузчиком, посудомойкой, бродяжничал, помогал друзьям в ларьке с овощами и фруктами.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредпремьерный показ спектакля "Царство отца и сына"
Предпремьерный показ спектакля "Царство отца и сына"
Впоследствии Сухоруков с удивлением осознал, что провел в Ленинграде целых 25 лет, хотя ему показалось, что находился там совсем недолго. Это было грустное время ожидания, похмелья и зависимости. И именно тогда в жизнь актера пришла любовь.
Сделал предложение, она посмеялась….
"Я сделал предложение одной женщине — посмеялась. Были еще отношения, но будто не со мной — то ли несерьезно меня воспринимали, то ли какие-то у них свои были цели и задачи, то ли я был в их глазах ничтожеством. В этот период я был слаб, делал много ошибок и грехов", — откровенничал артист.
Ради нее мужчина был готов бросить пагубное пристрастие к алкоголю, но не сложилось. Виктор Сухоруков в последствии так и не женился, детей у него нет.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Виктор Сухоруков на съемках художественного фильма "Звезды"
Актер Виктор Сухоруков на съемках художественного фильма "Звезды"
Дорога в большой кинематограф
Хотя в целом жизнь в Ленинграде для актера была самым сложным периодом, именно здесь он встретил Юрия Мамина, пригласившего в фарсовую комедию "Бакенбарды".
Роль в этом фильме проложила Виктору дорогу в дорогу в мир большого кино. Фильм оказался весьма успешным, и актером заинтересовался молодой режиссер Алексей Балабанов.
Режиссер Алексей Балабанов
В 45 лет роли Виктора Багрова в "Брате", а затем в продолжении "Брат 2" принесли Виктору Сухорукову всенародную любовь и признание.
Потом была целая череда ролей, среди которых актер особенно выделяет свои работы в фильмах: "Комедия строгого режима", "Про уродов и людей", "Остров", "Не хлебом единым" и "Агитбригада "Бей врага!"".
© Кинокомпания CTB (2000)Кадр из фильма "Брат 2"
© Кинокомпания CTB (2000)
Кадр из фильма "Брат 2"
Из-за роли угодил в психушку
Одной из самых сложных ролей была для актера роль Виктора Ивановича в ленте Балабанова "Про уродов и людей". Этот персонаж был крайне противен Сухорукову.
Актер даже снова начал пить, он приходил на площадку, наливал в пакет из-под кефира водку и целый день выпивал. Тягостные эмоции вкупе с алкоголем довели артиста до психиатрической клиники - знаменитой Бехтеревки, и уже откуда он ездил на съемки.
© Кинокомпания CTB / Союзкино (1998)Кадр из фильма "Про уродов и людей"
© Кинокомпания CTB / Союзкино (1998)
Кадр из фильма "Про уродов и людей"
Такая тяжелая цена оказалась у этой роли.
Операция на сердце
В настоящий момент Сухоруков — один из самых востребованных артистов в стране: съёмки, два моноспектакля, правда, официально ни в каком театре он теперь не служит.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНародный артист России Виктор Сухоруков, получивший награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана"
Народный артист России Виктор Сухоруков, получивший награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана"
И вот плотный график актера прервался: в марте Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце — коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения после инфаркта.
В настоящий момент артист проходит курс реабилитации. А поклонники ждут скорейшего выздоровления Народного артиста.