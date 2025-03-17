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Знал все наперед. О чем пытался предупредить Россию старец Илий - РИА Новости, 17.03.2025
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Религия
 
13:13 17.03.2025 (обновлено: 14:22 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/starets-2005476985.html
Знал все наперед. О чем пытался предупредить Россию старец Илий
Знал все наперед. О чем пытался предупредить Россию старец Илий - РИА Новости, 17.03.2025
Знал все наперед. О чем пытался предупредить Россию старец Илий
Один из авторитетнейших старцев нашего времени и духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) скончался поздно ночью 15 марта. Как рассказал лично... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:13:00+03:00
2025-03-17T14:22:00+03:00
религия
россия
орловская область
религия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Один из авторитетнейших старцев нашего времени и духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) скончался поздно ночью 15 марта. Как рассказал лично знавший его глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в интервью изданию "Аргументы и факты", батюшка умер с молитвой за Россию на устах. А также оставил важное пророчество о судьбе страны."Как свеча угасает""От него исходило такое спокойствие, такая благодать, тепло", – вспоминала о последних минутах схиархимандрита Илия его келейница инокиня Анна.В какой-то момент старец взял ее за руку и очень долго держал. Казалось, что с каждым вздохом он постепенно становился все дальше и дальше от здешних мест. Но руку так и не отпустил."Потихонечку угасал. Знаете, как свеча, угасает, – делилась с журналистами келейница. – Тихо, спокойно, без всякого страха".Все это время старец что-то шептал. Разобрать слов было невозможно. Однако лично знавший схиархимандрита глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов уверен, что Илий твердил одно из своих пророчеств.Простые советыСложно сказать, сколько человек прошло через духовное наставничество старца Илия за минувшие десятилетия. Паломники отмечали, даже короткие – всего пару минут – встречи с схиархимандритом меняли их жизнь к лучшему. И каждый раз он как в воду глядел видел все перипетии их жизненного пути.Одна женщина вспоминала: как-то приехала к старцу с целым ворохом проблем и ожидала, что беседа будет долгой. Старец же лишь посоветовал "помогать другим", тогда и собственные проблемы вскоре разрешатся."Я тогда даже обиделась, – рассказывала паломница, – такой простой совет! Но когда я начала ему следовать, моя жизнь действительно изменилась".Другая прихожанка как-то сетовала батюшке на то, что ее никто не понимает, да и в целом по жизни она сталкивается с одним лишь негативом от людей. Старец в ответ лишь протянул женщине маленькое зеркальце и посоветовал прочесть в Евангелии от Матфея в главе седьмой стих двенадцатый."Все разом встало на свои места, – рассказывала потом окрыленная женщина. – "Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди…" – Вот и зеркало пригодилось – сразу видишь себя со стороны".По рассказам других прихожан, старец Илий нередко помогал в семейной жизни. Например, мог точно указать девушкам, где и как они встретят своего суженого.Немецкие карты и призвание на всю жизньБудущий схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932-го в селе Становой Колодезь Орловской области. Родители были простыми крестьянами, но с ранних лет воспитывали сына в духе христианского благочестия."Мне было десять лет, – вспоминал старец Илий, – когда пришла похоронка на отца. Мать рыдала, а я стоял рядом и молился. Не знаю откуда, но во мне была твердая уверенность, что отец не исчез, а перешел в иной мир, где нет страданий".А в 1943-м, с Илием произошел удивительный случай, о котором он впоследствии вспоминал нечасто и не очень любил рассказывать.В погожий летний день он гулял по лесу. Вдруг некая незримая сила остановила его возле вороха листьев. Мальчик начал быстро их разгребать и наткнулся на немецкий офицерский планшет со штабными картами. Находку он отнес в сельсовет. А много лет спустя узнал, что те карты помогли советскому командованию сорвать планы врага."Я много размышлял об этом случае и пришел к выводу, что Господь использовал меня как орудие для защиты Своего святого дома", – поделился своими мыслями старец Илий.После войны он отучился в машиностроительном техникуме. А в середине 1950-х поступил в Саратовскую духовную семинарию, а после продолжил обучение сначала в Ленинградской в духовной академии.В 1966 году будущий старец принял постриг с именем Илий. Несколько лет нес иноческое послушание на Афоне. А с 1989-го стал духовником братии Оптиной пустыни. В 2009-м схиархимандрита Илия избрали на поместном соборе духовником патриарха Кирилла.До последних дней старец нес свое нелегкое послушание. Не отказывал в духовной помощи никому. И каждому старался дать именно тот совет, который искала душа страждущего.Последнее напутствиеСреди духовных чад старца Илия был и глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Много лет назад он обратился к батюшке за советом. Постепенно их беседы стали регулярными. Разговоры велись не только о личном, но и обо всем. В частности, о судьбе России.Уже тогда, отметил общественный деятель, он воочию убедился в том, что у старца есть уникальный дар. Свыше ему было дано предвидеть будущее. А в последние месяцы жизни и на смертном одре, уверен Фролов, Илий говорил об одном."Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном", – уточнил он.
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россия, орловская область, религия
Религия, Россия, Орловская область, Религия

Знал все наперед. О чем пытался предупредить Россию старец Илий

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Схиархимандрит Илий
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Один из авторитетнейших старцев нашего времени и духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) скончался поздно ночью 15 марта. Как рассказал лично знавший его глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в интервью изданию "Аргументы и факты", батюшка умер с молитвой за Россию на устах. А также оставил важное пророчество о судьбе страны.

"Как свеча угасает"

"От него исходило такое спокойствие, такая благодать, тепло", – вспоминала о последних минутах схиархимандрита Илия его келейница инокиня Анна.
В какой-то момент старец взял ее за руку и очень долго держал. Казалось, что с каждым вздохом он постепенно становился все дальше и дальше от здешних мест. Но руку так и не отпустил.
© Фото : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустыньСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь
Схиархимандрит Илий
"Потихонечку угасал. Знаете, как свеча, угасает, – делилась с журналистами келейница. – Тихо, спокойно, без всякого страха".
Все это время старец что-то шептал. Разобрать слов было невозможно. Однако лично знавший схиархимандрита глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов уверен, что Илий твердил одно из своих пророчеств.

Простые советы

Сложно сказать, сколько человек прошло через духовное наставничество старца Илия за минувшие десятилетия. Паломники отмечали, даже короткие – всего пару минут – встречи с схиархимандритом меняли их жизнь к лучшему. И каждый раз он как в воду глядел видел все перипетии их жизненного пути.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкСвято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь
Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь
Одна женщина вспоминала: как-то приехала к старцу с целым ворохом проблем и ожидала, что беседа будет долгой. Старец же лишь посоветовал "помогать другим", тогда и собственные проблемы вскоре разрешатся.
"Я тогда даже обиделась, – рассказывала паломница, – такой простой совет! Но когда я начала ему следовать, моя жизнь действительно изменилась".
Другая прихожанка как-то сетовала батюшке на то, что ее никто не понимает, да и в целом по жизни она сталкивается с одним лишь негативом от людей. Старец в ответ лишь протянул женщине маленькое зеркальце и посоветовал прочесть в Евангелии от Матфея в главе седьмой стих двенадцатый.
"Все разом встало на свои места, – рассказывала потом окрыленная женщина. – "Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди…" – Вот и зеркало пригодилось – сразу видишь себя со стороны".
© РИА Новости / Сергей Мокроусов | Перейти в медиабанкСхиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мокроусов
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Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
По рассказам других прихожан, старец Илий нередко помогал в семейной жизни. Например, мог точно указать девушкам, где и как они встретят своего суженого.

Немецкие карты и призвание на всю жизнь

Будущий схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) родился 8 марта 1932-го в селе Становой Колодезь Орловской области. Родители были простыми крестьянами, но с ранних лет воспитывали сына в духе христианского благочестия.
"Мне было десять лет, – вспоминал старец Илий, – когда пришла похоронка на отца. Мать рыдала, а я стоял рядом и молился. Не знаю откуда, но во мне была твердая уверенность, что отец не исчез, а перешел в иной мир, где нет страданий".
А в 1943-м, с Илием произошел удивительный случай, о котором он впоследствии вспоминал нечасто и не очень любил рассказывать.
© Depositphotos.com / PhotoMost Оптина пустынь
Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Depositphotos.com / PhotoMost
Оптина пустынь
В погожий летний день он гулял по лесу. Вдруг некая незримая сила остановила его возле вороха листьев. Мальчик начал быстро их разгребать и наткнулся на немецкий офицерский планшет со штабными картами. Находку он отнес в сельсовет. А много лет спустя узнал, что те карты помогли советскому командованию сорвать планы врага.
"Я много размышлял об этом случае и пришел к выводу, что Господь использовал меня как орудие для защиты Своего святого дома", – поделился своими мыслями старец Илий.
После войны он отучился в машиностроительном техникуме. А в середине 1950-х поступил в Саратовскую духовную семинарию, а после продолжил обучение сначала в Ленинградской в духовной академии.
В 1966 году будущий старец принял постриг с именем Илий. Несколько лет нес иноческое послушание на Афоне. А с 1989-го стал духовником братии Оптиной пустыни. В 2009-м схиархимандрита Илия избрали на поместном соборе духовником патриарха Кирилла.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Схиархимандрит Илий
До последних дней старец нес свое нелегкое послушание. Не отказывал в духовной помощи никому. И каждому старался дать именно тот совет, который искала душа страждущего.

Последнее напутствие

Среди духовных чад старца Илия был и глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Много лет назад он обратился к батюшке за советом. Постепенно их беседы стали регулярными. Разговоры велись не только о личном, но и обо всем. В частности, о судьбе России.
Уже тогда, отметил общественный деятель, он воочию убедился в том, что у старца есть уникальный дар. Свыше ему было дано предвидеть будущее. А в последние месяцы жизни и на смертном одре, уверен Фролов, Илий говорил об одном.
"Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном", – уточнил он.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
Вид на Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Крымский мост через Керченский пролив
 
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