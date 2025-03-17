https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005408125.html
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 17.03.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:55:00+03:00
2025-03-17T05:55:00+03:00
2025-03-17T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
чертковский район
юрий слюсарь
тарасовский район
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."За ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области отразили атаку БПЛА