https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005408125.html

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 17.03.2025

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:55:00+03:00

2025-03-17T05:55:00+03:00

2025-03-17T05:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

чертковский район

юрий слюсарь

тарасовский район

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена ночью в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."За ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

чертковский район

тарасовский район

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Дарья Буймова

ростовская область, безопасность, чертковский район, юрий слюсарь , тарасовский район