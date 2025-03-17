РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
Минобороны: РСЗО Град нанесла удар по опорному пункту на Ореховском направлении
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразила опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Огневое поражение опорного пункта роты ВСУ позволило штурмовым группам занять позиции противника без потерь", - сообщает ведомство.
Как отметили в Минобороны, действия расчетов РСЗО "Град" направлены на ослабление оборонительных позиций ВСУ и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области.
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"Работаем по пехоте, по объектам, по расчетам БПЛА, работаем по всему, что можно, потому что нашим парням впереди нужно помогать. Один - за всех, и все - за одного", - рассказал журналистам командир боевой машины с позывным Сэди.
После нанесения удара РСЗО покидают огневую позицию. Проведя перезаряжание боевых машин в отдаленных от линии боевого соприкосновения районах, военнослужащие выдвигаются на новые позиции для атаки выявленных целей противника.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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