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РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025
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05:24 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005406436.html
РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025
РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразила опорный пункт вооруженных... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:24:00+03:00
2025-03-17T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразила опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны РФ. "Огневое поражение опорного пункта роты ВСУ позволило штурмовым группам занять позиции противника без потерь", - сообщает ведомство. Как отметили в Минобороны, действия расчетов РСЗО "Град" направлены на ослабление оборонительных позиций ВСУ и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области. "Работаем по пехоте, по объектам, по расчетам БПЛА, работаем по всему, что можно, потому что нашим парням впереди нужно помогать. Один - за всех, и все - за одного", - рассказал журналистам командир боевой машины с позывным Сэди. После нанесения удара РСЗО покидают огневую позицию. Проведя перезаряжание боевых машин в отдаленных от линии боевого соприкосновения районах, военнослужащие выдвигаются на новые позиции для атаки выявленных целей противника. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области

Минобороны: РСЗО Град нанесла удар по опорному пункту на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразила опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Огневое поражение опорного пункта роты ВСУ позволило штурмовым группам занять позиции противника без потерь", - сообщает ведомство.
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Как отметили в Минобороны, действия расчетов РСЗО "Град" направлены на ослабление оборонительных позиций ВСУ и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области.
«
"Работаем по пехоте, по объектам, по расчетам БПЛА, работаем по всему, что можно, потому что нашим парням впереди нужно помогать. Один - за всех, и все - за одного", - рассказал журналистам командир боевой машины с позывным Сэди.
После нанесения удара РСЗО покидают огневую позицию. Проведя перезаряжание боевых машин в отдаленных от линии боевого соприкосновения районах, военнослужащие выдвигаются на новые позиции для атаки выявленных целей противника.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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