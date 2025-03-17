https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005406436.html

РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области

РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025

РСЗО "Град" нанесла удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразила опорный пункт вооруженных... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:24:00+03:00

2025-03-17T05:24:00+03:00

2025-03-17T05:24:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск "Днепр" поразила опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны РФ. "Огневое поражение опорного пункта роты ВСУ позволило штурмовым группам занять позиции противника без потерь", - сообщает ведомство. Как отметили в Минобороны, действия расчетов РСЗО "Град" направлены на ослабление оборонительных позиций ВСУ и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего продвижения российских войск в Запорожской области. "Работаем по пехоте, по объектам, по расчетам БПЛА, работаем по всему, что можно, потому что нашим парням впереди нужно помогать. Один - за всех, и все - за одного", - рассказал журналистам командир боевой машины с позывным Сэди. После нанесения удара РСЗО покидают огневую позицию. Проведя перезаряжание боевых машин в отдаленных от линии боевого соприкосновения районах, военнослужащие выдвигаются на новые позиции для атаки выявленных целей противника. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность