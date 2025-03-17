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Российские войска уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА
Российские войска уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025
Российские войска уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА противника и 10 станций спутниковой связи Starlink, РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:14:00+03:00
2025-03-17T05:14:00+03:00
2025-03-17T05:14:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА противника и 10 станций спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Уничтожены 10 станций спутниковой связи Starlink, 27 пунктов управления БПЛА противника", - сказал Бигма. Противник также потерял четыре минометных расчета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА
ВС России уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА и десять Starlink