https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005406073.html

Российские войска уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА

Российские войска уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 17.03.2025

Российские войска уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА противника и 10 станций спутниковой связи Starlink, РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T05:14:00+03:00

2025-03-17T05:14:00+03:00

2025-03-17T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 27 украинских пунктов управления БПЛА противника и 10 станций спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Уничтожены 10 станций спутниковой связи Starlink, 27 пунктов управления БПЛА противника", - сказал Бигма. Противник также потерял четыре минометных расчета.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность