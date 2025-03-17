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Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто
Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто - РИА Новости, 17.03.2025
Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто
Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС будет противостоять предложениям Брюсселя, которые нацелены на удлинение конфликта на Украине и подрыв миротворческих... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:01:00+03:00
2025-03-17T11:01:00+03:00
2025-03-17T11:01:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС будет противостоять предложениям Брюсселя, которые нацелены на удлинение конфликта на Украине и подрыв миротворческих усилий по его урегулированию, заявил глава венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня в Брюсселе на повестке дня будет несколько предложений, в соответствии с которыми Украине хотят дать еще миллиарды евро или оружие из денег европейских налогоплательщиков. Сегодня едем в Брюссель, чтобы противостоять провоенным предложениям и содействовать успеху мирных переговоров", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он добавил, что из-за попыток "провоенных либеральных европейских политиков" помешать переговорам, Брюссель сейчас "полностью изолирован в мировой политике".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, брюссель, венгрия, петер сийярто, евросоюз, facebook, украина
В мире, Брюссель, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook, Украина
Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия на СМИД ЕС будет противостоять провоенным предложениям Брюсселя