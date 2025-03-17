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Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто - РИА Новости, 17.03.2025
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11:01 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/siyyarto-2005445628.html
Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто
Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто - РИА Новости, 17.03.2025
Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто
Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС будет противостоять предложениям Брюсселя, которые нацелены на удлинение конфликта на Украине и подрыв миротворческих... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:01:00+03:00
2025-03-17T11:01:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС будет противостоять предложениям Брюсселя, которые нацелены на удлинение конфликта на Украине и подрыв миротворческих усилий по его урегулированию, заявил глава венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня в Брюсселе на повестке дня будет несколько предложений, в соответствии с которыми Украине хотят дать еще миллиарды евро или оружие из денег европейских налогоплательщиков. Сегодня едем в Брюссель, чтобы противостоять провоенным предложениям и содействовать успеху мирных переговоров", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он добавил, что из-за попыток "провоенных либеральных европейских политиков" помешать переговорам, Брюссель сейчас "полностью изолирован в мировой политике".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250313/es-2004798785.html
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в мире, брюссель, венгрия, петер сийярто, евросоюз, facebook, украина
В мире, Брюссель, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook, Украина
Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия на СМИД ЕС будет противостоять провоенным предложениям Брюсселя

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС будет противостоять предложениям Брюсселя, которые нацелены на удлинение конфликта на Украине и подрыв миротворческих усилий по его урегулированию, заявил глава венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня в Брюсселе на повестке дня будет несколько предложений, в соответствии с которыми Украине хотят дать еще миллиарды евро или оружие из денег европейских налогоплательщиков. Сегодня едем в Брюссель, чтобы противостоять провоенным предложениям и содействовать успеху мирных переговоров", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он добавил, что из-за попыток "провоенных либеральных европейских политиков" помешать переговорам, Брюссель сейчас "полностью изолирован в мировой политике".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Сийярто назвал невозможным вступление Украины в ЕС раньше балканских стран
13 марта, 16:54
 
В миреБрюссельВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзFacebookУкраина
 
 
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