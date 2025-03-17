Рейтинг@Mail.ru
Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/siriya-2005401127.html
Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, пишут СМИ
Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, пишут СМИ
Артиллерия сирийской армии нанесла массированный удар по территории Ливана, погиб ребенок, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:26:00+03:00
2025-03-17T02:26:00+03:00
в мире
ливан
сирия
хермель
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc54269c100fa8d81d44ffec22a219b.jpg
БЕЙРУТ, 17 янв - РИА Новости. Артиллерия сирийской армии нанесла массированный удар по территории Ливана, погиб ребенок, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed. Ранее ливанские СМИ сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошел бой с бойцами военного крыла одной из клановых ливанских фамилий. В результате были убиты трое сирийских боевиков. Министерство обороны САР в свою очередь заявило, что бойцы ливанской "Хезболлах" якобы проникли на территорию Сирии и убили троих военнослужащих. Тем временем пресс-служба ливанского движения опровергла свое участие в боестолкновениях на ливано-сирийской границе. "В результате артиллерийского обстрела пограничных ливанских поселений со стороны Сирии из района города Кусейр погиб ребенок", - сообщает телеканал. По данным телеканала, из поселений, которые подвергаются обстрелам, наблюдается массовый отток жителей в сторону города Хермель. При этом военный источник ливанского телеканала опроверг сообщения ранее появившиеся в СМИ о передислокации вглубь ливанской территории ливанской армии из пограничных поселений, которые оказались под огнем артиллерии. После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года боестолкновения на границе Ливана в районе Хермель происходили неоднократно. В данном районе с сирийской стороны находятся деревня, где проживает население из числа шиитской конфессии, которые по происхождению являются ливанцами. Опасаясь расправ на конфессиональной почве жители пограничных поселений отказались пускать на свою территорию силовиков представляющих новую сирийскую власть. В связи с ростом напряженности тысячи жителей пограничных селений бежали вглубь ливанской территории.
https://ria.ru/20250314/situatsiya-2005126454.html
https://ria.ru/20250313/siriya-2004642939.html
ливан
сирия
хермель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d631c2a86848d84312100692b1d450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, сирия, хермель, хезболла
В мире, Ливан, Сирия, Хермель, Хезболла
Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, пишут СМИ

Сирийская артиллерия нанесла массированный удар по территории Ливана

© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 17 янв - РИА Новости. Артиллерия сирийской армии нанесла массированный удар по территории Ливана, погиб ребенок, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed.
Ранее ливанские СМИ сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошел бой с бойцами военного крыла одной из клановых ливанских фамилий. В результате были убиты трое сирийских боевиков. Министерство обороны САР в свою очередь заявило, что бойцы ливанской "Хезболлах" якобы проникли на территорию Сирии и убили троих военнослужащих. Тем временем пресс-служба ливанского движения опровергла свое участие в боестолкновениях на ливано-сирийской границе.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Турции рассказали об ответственности за стабилизацию ситуации в Сирии
14 марта, 22:09
"В результате артиллерийского обстрела пограничных ливанских поселений со стороны Сирии из района города Кусейр погиб ребенок", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, из поселений, которые подвергаются обстрелам, наблюдается массовый отток жителей в сторону города Хермель.
При этом военный источник ливанского телеканала опроверг сообщения ранее появившиеся в СМИ о передислокации вглубь ливанской территории ливанской армии из пограничных поселений, которые оказались под огнем артиллерии.
После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года боестолкновения на границе Ливана в районе Хермель происходили неоднократно. В данном районе с сирийской стороны находятся деревня, где проживает население из числа шиитской конфессии, которые по происхождению являются ливанцами. Опасаясь расправ на конфессиональной почве жители пограничных поселений отказались пускать на свою территорию силовиков представляющих новую сирийскую власть. В связи с ростом напряженности тысячи жителей пограничных селений бежали вглубь ливанской территории.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Сирии сформировали совет национальной безопасности
13 марта, 00:23
 
В миреЛиванСирияХермельХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала