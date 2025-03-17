https://ria.ru/20250317/siriya-2005401127.html

Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, пишут СМИ

Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2025

Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана, пишут СМИ

Артиллерия сирийской армии нанесла массированный удар по территории Ливана, погиб ребенок, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T02:26:00+03:00

2025-03-17T02:26:00+03:00

2025-03-17T02:26:00+03:00

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БЕЙРУТ, 17 янв - РИА Новости. Артиллерия сирийской армии нанесла массированный удар по территории Ливана, погиб ребенок, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed. Ранее ливанские СМИ сообщили, что группа из четырех боевиков пересекла границу Ливана, где произошел бой с бойцами военного крыла одной из клановых ливанских фамилий. В результате были убиты трое сирийских боевиков. Министерство обороны САР в свою очередь заявило, что бойцы ливанской "Хезболлах" якобы проникли на территорию Сирии и убили троих военнослужащих. Тем временем пресс-служба ливанского движения опровергла свое участие в боестолкновениях на ливано-сирийской границе. "В результате артиллерийского обстрела пограничных ливанских поселений со стороны Сирии из района города Кусейр погиб ребенок", - сообщает телеканал. По данным телеканала, из поселений, которые подвергаются обстрелам, наблюдается массовый отток жителей в сторону города Хермель. При этом военный источник ливанского телеканала опроверг сообщения ранее появившиеся в СМИ о передислокации вглубь ливанской территории ливанской армии из пограничных поселений, которые оказались под огнем артиллерии. После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года боестолкновения на границе Ливана в районе Хермель происходили неоднократно. В данном районе с сирийской стороны находятся деревня, где проживает население из числа шиитской конфессии, которые по происхождению являются ливанцами. Опасаясь расправ на конфессиональной почве жители пограничных поселений отказались пускать на свою территорию силовиков представляющих новую сирийскую власть. В связи с ростом напряженности тысячи жителей пограничных селений бежали вглубь ливанской территории.

https://ria.ru/20250314/situatsiya-2005126454.html

https://ria.ru/20250313/siriya-2004642939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, сирия, хермель, хезболла