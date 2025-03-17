https://ria.ru/20250317/sakura-2005566241.html

Ежегодный Фестиваль Цветущей сакуры пройдет в Крыму

Ежегодный Фестиваль Цветущей сакуры пройдет в Крыму - РИА Новости, 17.03.2025

Ежегодный Фестиваль Цветущей сакуры пройдет в Крыму

Японский сад премиального курорта "Мрия" с 5 по 25 апреля приглашает гостей на праздник в честь цветущих сакур. В программе шоу японских барабанов, уличные... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:44:00+03:00

2025-03-17T18:44:00+03:00

2025-03-17T18:44:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005561289_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_75ad3226046b1817167d7a3b063b982c.jpg

МОСКВА, 17 мар - Пресс-служба курорта "Мрия". Японский сад премиального курорта "Мрия" с 5 по 25 апреля приглашает гостей на праздник в честь цветущих сакур. В программе шоу японских барабанов, уличные спектакли по известным произведениям восточной литературы, гадания на метафорических картах, уроки каллиграфии Седо и запуск фонариков на воду. На аллее Японского сада посажены более 40 деревьев розовой сакуры сорта Канзан и более 50 деревьев белой сакуры сорта Сомей Ешино - все они привезены из Японии. Символическое значение растения заключается в быстротечности, мимолетности человеческой жизни, которая проходит так же быстро, как и дни цветения нежных цветков. В течение апреля в Японском саду гости смогут насладиться спокойной и умиротворяющей атмосферой под цветущей сакурой. По выходным будут проходить пикники с программой: обучение японской каллиграфии Седо, тематические мастер-классы, гадания на метафорических картах, выступление мультиинструменталиста Сергея Гасанова - известного мастера профессиональной устной традиции музыкальной культуры Востока, перформанс театра танца "Экзордиум" и запуск фонариков на воду. Кульминацией фестиваля станет 19 апреля, когда состоится Праздник Сакуры. В этот день гости Японского сада увидят шоу барабанов KamiTaiko, спектакли "Екай" и "Унесенные призраками" уличного театра "Небесные бродяги", погружающие в мир живых легенд Азии и волшебных историй, и смогут примерить на себя кимоно в дополненной реальности. В этом году традиционный формат Фестиваля Цветущей сакуры обновился: курорт "Мрия" решил продлить мероприятие на месяц, сохраняя традиции Японии, откуда пришел праздник. Событие стало магнитом для людей со всех уголков страны, мечтающих своими глазами увидеть волшебные аллеи, усыпанные цветами сакуры. Также в апреле на курорте пройдут Дни российского виноделия. Это одно из флагманских мероприятий WINEPARK, которое знакомит с отечественными виноделами. С 1 по 30 апреля WINEPARK станет ключевой площадкой, где известные производители делятся опытом и приоткрывают гостям детали производства. На майские праздники, с 28 апреля по 9 мая, курорт "Мрия" ждет гостей со всей России на знаменитые "Крымские каникулы". Это 12 тематических дней, вдохновленных многогранностью полуострова, будут посвящены музыке, путешествиям, культуре, искусству, истории, спорту, гастрономии. Японский сад - культурный проект ландшафтного архитектора и хранитель императорских садов в Киото Широ Накане. Пейзаж сада сформирован растениями, камнями и архитектурными объектами, привезенными из Японии. Ключевыми объектами Японского сада являются классические онсэны, чайный домик, храм медитации Дзен До, сад камней, Зеркальный пруд с парящими камнями и карпами. Японский сад стал лауреатом международной премии Muse Hotel Awards 2020 в номинации World Class Theme Park Resort 2020. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы