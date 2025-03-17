https://ria.ru/20250317/pridnestrove-2005518797.html

В Приднестровье возникли перебои с сотовой связью

В Приднестровье возникли перебои с сотовой связью - РИА Новости, 17.03.2025

В Приднестровье возникли перебои с сотовой связью

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) возникли перебои с сотовой, междугородной и международной связью, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:53:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) возникли перебои с сотовой, междугородной и международной связью, говорится в сообщении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР. "В Приднестровье наблюдаются перебои с сотовой, междугородной и международной связью. В настоящее время с мобильного телефона невозможно совершать звонки как на стационарные, так и на мобильные номера", - отмечено в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В минцифры ПМР также добавили, что приднестровский оператор связи проводит работы по устранению неполадок и принимает все возможные меры для быстрого восстановления связи. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

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