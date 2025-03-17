https://ria.ru/20250317/pozhary-2005404296.html

В Приморье за сутки потушили пять природных пожаров

В Приморье за сутки потушили пять природных пожаров - РИА Новости, 17.03.2025

В Приморье за сутки потушили пять природных пожаров

Природные пожары на площади свыше 2,1 тысячи гектаров потушили за сутки в Приморье, еще один очаг локализован на 70 гектарах, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T04:11:00+03:00

2025-03-17T04:11:00+03:00

2025-03-17T04:11:00+03:00

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Природные пожары на площади свыше 2,1 тысячи гектаров потушили за сутки в Приморье, еще один очаг локализован на 70 гектарах, сообщает краевое правительство. "За прошедшие сутки было зарегистрировано пять пожаров. Из них три на землях иных категорий - в Хасанском, Шкотовском и Яковлевском округах. Общая площадь возгораний составила 2100 гектаров. Один лесной пожар площадью 22 гектара потушен в Лазовском округе. В Милоградово Ольгинского округа локализован лесной пожар на площади 70 гектаров", - говорится в сообщении. На тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались 84 раза. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора от 12 марта, уровень допустимого содержания в атмосферном воздухе вредных веществ в районах не превышен.

https://ria.ru/20250316/pozhar-2005291830.html

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приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), приморский край