https://ria.ru/20250317/politsija-2005419078.html

В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей

В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей - РИА Новости, 17.03.2025

В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей

Полиция ищет очевидцев или располагающих информацией о незаконном отстреле стада оленей в Тернейском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:31:00+03:00

2025-03-17T08:31:00+03:00

2025-03-17T11:30:00+03:00

происшествия

тернейский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Полиция ищет очевидцев или располагающих информацией о незаконном отстреле стада оленей в Тернейском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ. В соцсетях широко разошлось видео, снятое, как утверждается, в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет. В минприроды региона РИА Новости рассказали, что охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место. Прокуратура Приморья сообщила, что найдено 25 шкур пятнистых оленей, возбуждено дело о незаконной охоте. "Полиция просит граждан, располагающих информацией об обстоятельствах случившегося или ставших его очевидцами, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 32171. Конфиденциальность гарантирована", - сообщил собеседник агентства. По его словам, останки оленей обнаружены на промплощадке в районе поселка Пластун. Устанавливаются причастные к инциденту.

https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html

тернейский район

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происшествия, тернейский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)