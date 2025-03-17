В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей
В Приморье полиция ищет свидетелей незаконного отстрела оленей
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramОстанки диких животных на участке дороги "Рудная пристань - Терней" в Приморском крае
Останки диких животных на участке дороги "Рудная пристань - Терней" в Приморском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Полиция ищет очевидцев или располагающих информацией о незаконном отстреле стада оленей в Тернейском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
В соцсетях широко разошлось видео, снятое, как утверждается, в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет. В минприроды региона РИА Новости рассказали, что охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место. Прокуратура Приморья сообщила, что найдено 25 шкур пятнистых оленей, возбуждено дело о незаконной охоте.
"Полиция просит граждан, располагающих информацией об обстоятельствах случившегося или ставших его очевидцами, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 32171. Конфиденциальность гарантирована", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, останки оленей обнаружены на промплощадке в районе поселка Пластун. Устанавливаются причастные к инциденту.
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