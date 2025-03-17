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В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей - РИА Новости, 17.03.2025
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08:31 17.03.2025 (обновлено: 11:30 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/politsija-2005419078.html
В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей
В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей - РИА Новости, 17.03.2025
В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей
Полиция ищет очевидцев или располагающих информацией о незаконном отстреле стада оленей в Тернейском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:31:00+03:00
2025-03-17T11:30:00+03:00
происшествия
тернейский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Полиция ищет очевидцев или располагающих информацией о незаконном отстреле стада оленей в Тернейском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ. В соцсетях широко разошлось видео, снятое, как утверждается, в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет. В минприроды региона РИА Новости рассказали, что охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место. Прокуратура Приморья сообщила, что найдено 25 шкур пятнистых оленей, возбуждено дело о незаконной охоте. "Полиция просит граждан, располагающих информацией об обстоятельствах случившегося или ставших его очевидцами, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 32171. Конфиденциальность гарантирована", - сообщил собеседник агентства. По его словам, останки оленей обнаружены на промплощадке в районе поселка Пластун. Устанавливаются причастные к инциденту.
https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html
тернейский район
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происшествия, тернейский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тернейский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье ищут свидетелей незаконного отстрела оленей

В Приморье полиция ищет свидетелей незаконного отстрела оленей

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramОстанки диких животных на участке дороги "Рудная пристань - Терней" в Приморском крае
Останки диких животных на участке дороги Рудная пристань - Терней в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Останки диких животных на участке дороги "Рудная пристань - Терней" в Приморском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Полиция ищет очевидцев или располагающих информацией о незаконном отстреле стада оленей в Тернейском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
В соцсетях широко разошлось видео, снятое, как утверждается, в Тернейском районе Приморья. На нем видно, что на поляне брошено множество шкур животных, видны следы крови. Женщина за кадром говорит, что неизвестные убили стадо оленей, и плачет. В минприроды региона РИА Новости рассказали, что охотовед с полицией и прокуратурой выехали на место. Прокуратура Приморья сообщила, что найдено 25 шкур пятнистых оленей, возбуждено дело о незаконной охоте.
"Полиция просит граждан, располагающих информацией об обстоятельствах случившегося или ставших его очевидцами, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 32171. Конфиденциальность гарантирована", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, останки оленей обнаружены на промплощадке в районе поселка Пластун. Устанавливаются причастные к инциденту.
Северные олени на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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ПроисшествияТернейский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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