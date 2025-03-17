https://ria.ru/20250317/politika-2005397855.html

В МИД назвали цель вбросов о вводе миротворцев на Украину

В МИД назвали цель вбросов о вводе миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025

В МИД назвали цель вбросов о вводе миротворцев на Украину

Цель вбросов о развертывании контингентов западных стран на территории Украины - это подготовка общественного мнения к самым радикальным сценариям, часть... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T01:12:00+03:00

2025-03-17T01:12:00+03:00

2025-03-17T03:42:00+03:00

украина

россия

луганская народная республика

александр грушко

эммануэль макрон

сергей лавров

вооруженные силы украины

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Цель вбросов о развертывании контингентов западных стран на территории Украины - это подготовка общественного мнения к самым радикальным сценариям, часть кампании по нагнетанию военного психоза и демонизации России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете "Известия". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". "Нельзя не видеть, что цель этих вбросов о развертывании контингентов западных стран на территории Украины - подготовка общественного мнения именно к самым радикальным сценариям, часть кампании по нагнетанию военного психоза и демонизации России. Напомню, что буквально несколько месяцев назад такая перспектива отрицалась всеми государствами-членами НАТО, и генсек неоднократно заявлял о том, что ни при каких обстоятельствах солдаты альянса там не появятся", - заявил Грушко, отвечая на вопрос о том, как Россия относится к идеям размещения иностранных военных на Украине, в частности под эгидой НАТО, ООН и даже ОБСЕ. По его словам, миротворчество и НАТО - "вообще несовместимые вещи", а разговоры на эту тему "абсолютно неуместны и абсурдны". "В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта", - отметил он. При этом он предположил, что только после выработки мирного соглашения по Украине можно будет обсуждать какое-то "международное сопровождение", например в виде невооруженных наблюдателях. "К вопросу о каком-то международном сопровождении соглашения можно подойти лишь тогда, когда это соглашение будет выработано. И если стороны придут к пониманию о том, что "мирный пакет" нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах", - заявил он.Комментируя идею отправки миротворцев под эгидой ОБСЕ, Грушко заявил, что специальная мониторинговая миссия, которая в прошлом была развернута в Донбассе, со своими задачами не справилась. "Есть два момента, которые надо иметь в виду. Во-первых, ОБСЕ не обладает вооруженным потенциалом, у нее нет "вооруженной руки", в отличие от ООН. В частности, нет компетенций, штабного комитета, структур, которые могли бы управлять такими контингентами. Во-вторых, даже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая была там развернута, не справилась с задачами. По сути, она была использована НАТО для получения односторонних преимуществ для киевского режима. Теперь стало известно, что некоторые сотрудники этой миссии, которые должны были быть нейтральными и обеспечивать строгое выполнение мандата, на самом деле работали в интересах Киева. И не секрет, что многие жители Донбасса говорили: "Проехали наблюдатели ОБСЕ - жди обстрела". Поэтому у нас крайне скептическое отношение к задействованию ОБСЕ даже теоретически", - добавил он. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необходимости расследования информации, раскрытой экс-послом Греции на Украине Василиосом Борновасом, согласно которой наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе тайно передавали ВСУ секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции затем подвергались обстрелу с украинской стороны. Позднее представитель организации заявил РИА Новости, что обвинения в ее адрес в передаче ВСУ данных об ЛНР и ДНР беспочвенны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

https://ria.ru/20250315/avstralija-2005200815.html

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Дарья Буймова

украина, россия, луганская народная республика, александр грушко, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире