https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005541197.html
Запись в первый класс в Подмосковье стартует 1 апреля
Запись в первый класс в Подмосковье стартует 1 апреля - РИА Новости, 17.03.2025
Запись в первый класс в Подмосковье стартует 1 апреля
Запись ребенка в первый класс по месту регистрации стартует в Подмосковье с 1 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:16:00+03:00
2025-03-17T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запись ребенка в первый класс по месту регистрации стартует в Подмосковье с 1 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "С 1 апреля в Подмосковье стартует запись в первый класс по месту регистрации. В этом году впервые за школьные парты сядут более 106 тысяч ребят. Подать заявление можно на регпортале госуслуг", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, запись пройдет в два этапа. До 30 июня — для проживающих на закрепленной за школой территории, льготников и тех, у кого братья или сестры уже учатся в желаемой школе (преимущественное право); а с 6 июля — для тех, кто не проживает на закрепленной за школой территории и для тех, кто не успел подать документы во время первого этапа. Если ребенок учится в образовательном комплексе и родители уже подали заявление на перевод из сада в школу, то повторно подавать заявление не нужно. Кроме того, в 2025 году планируется запустить 30 школ на 24,7 тысячи мест. Три из них уже работают: на 1,1 тысячи мест в деревне Ермолино в Ленинском округе, в деревне Нагорное в Мытищах, в микрорайоне 10А в Реутове. "Что касается детских садов, в этом году в планах 41 детский сад на 8,8 тысячи мест. Уже открыли пять: в Ленинском, Реутове, Красногорске, Домодедово и Богородском округе общей вместимостью 1029 мест, еще три сада откроем в марте: на 220 мест в Балашихе, 60 и 120 мест в Одинцовском", - добавил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Запись в первый класс в Подмосковье стартует 1 апреля
Воробьев: запись в первый класс в Подмосковье стартует 1 апреля
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запись ребенка в первый класс по месту регистрации стартует в Подмосковье с 1 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С 1 апреля в Подмосковье стартует запись в первый класс по месту регистрации. В этом году впервые за школьные парты сядут более 106 тысяч ребят. Подать заявление можно на регпортале госуслуг", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, запись пройдет в два этапа. До 30 июня — для проживающих на закрепленной за школой территории, льготников и тех, у кого братья или сестры уже учатся в желаемой школе (преимущественное право); а с 6 июля — для тех, кто не проживает на закрепленной за школой территории и для тех, кто не успел подать документы во время первого этапа.
Если ребенок учится в образовательном комплексе и родители уже подали заявление на перевод из сада в школу, то повторно подавать заявление не нужно.
Кроме того, в 2025 году планируется запустить 30 школ на 24,7 тысячи мест. Три из них уже работают: на 1,1 тысячи мест в деревне Ермолино в Ленинском округе, в деревне Нагорное в Мытищах, в микрорайоне 10А в Реутове.
"Что касается детских садов, в этом году в планах 41 детский сад на 8,8 тысячи мест. Уже открыли пять: в Ленинском, Реутове, Красногорске, Домодедово и Богородском округе общей вместимостью 1029 мест, еще три сада откроем в марте: на 220 мест в Балашихе, 60 и 120 мест в Одинцовском", - добавил Воробьев.