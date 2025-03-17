Рейтинг@Mail.ru
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:05 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005460183.html
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2025
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье
Правительство Московской области и ООО "Агрофирма “Рыбхоз Шатурский”" заключили соглашение об обеспечении реализации инвестпроекта "Восстановление рыбоводного... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:05:00+03:00
2025-03-17T12:05:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761483385_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_30b8b0b9bb2ee877b256eb62ff71e4ce.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Московской области и ООО "Агрофирма “Рыбхоз Шатурский”" заключили соглашение об обеспечении реализации инвестпроекта "Восстановление рыбоводного хозяйства полного цикла “Шатурский”", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Объем инвестиций в проект составит около 60 миллионов рублей. "Продолжаем развивать рыбную отрасль – в прошлом году объем производства товарной рыбы превысил 4,1 тысячи тонн. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%, ключевыми торговыми партнерами стали Беларусь, Узбекистан, Казахстан. Реализация инвестпроекта увеличит производственные мощности региона", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных. Он отметил, что в рамках первого этапа планируют восстановить и зарыбить 98 гектаров прудов. По словам Двойных, это позволит производить 70 тонн рыбы в год. Второй этап предусматривает восстановление и зарыбление еще 210 гектаров прудов, что обеспечит 150 тонн рыбы в год. В министерстве добавили, что рыбоводное хозяйство будет развивать аквакультуру, заниматься переработкой и реализацией рыбной продукции, а также производством товарной рыбы: карпа, белого амура, щуки, судака, стерляди, сома, форели и рыбопосадочного материала. Объект планируют полностью ввести в эксплуатацию в первом квартале 2031 года. Это создаст более 30 рабочих мест для жителей муниципального округа Шатура.
https://ria.ru/20250317/lizing-2005209555.html
https://ria.ru/20250313/fermery-2004807835.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761483385_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11f42c608972d6f108a9c13e80e33b7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье

Восстановление рыбного хозяйства "Шатурский" запланировали в Московской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКарась в рыболовной сети
Карась в рыболовной сети - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Карась в рыболовной сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Московской области и ООО "Агрофирма “Рыбхоз Шатурский”" заключили соглашение об обеспечении реализации инвестпроекта "Восстановление рыбоводного хозяйства полного цикла “Шатурский”", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Объем инвестиций в проект составит около 60 миллионов рублей.
Бизнесмены во время обсуждения проекта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Не менее 18 млрд рублей льготного лизинга получит малый бизнес до 2030 года
09:00
"Продолжаем развивать рыбную отрасль – в прошлом году объем производства товарной рыбы превысил 4,1 тысячи тонн. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%, ключевыми торговыми партнерами стали Беларусь, Узбекистан, Казахстан. Реализация инвестпроекта увеличит производственные мощности региона", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.
Он отметил, что в рамках первого этапа планируют восстановить и зарыбить 98 гектаров прудов. По словам Двойных, это позволит производить 70 тонн рыбы в год. Второй этап предусматривает восстановление и зарыбление еще 210 гектаров прудов, что обеспечит 150 тонн рыбы в год.
В министерстве добавили, что рыбоводное хозяйство будет развивать аквакультуру, заниматься переработкой и реализацией рыбной продукции, а также производством товарной рыбы: карпа, белого амура, щуки, судака, стерляди, сома, форели и рыбопосадочного материала.
Объект планируют полностью ввести в эксплуатацию в первом квартале 2031 года. Это создаст более 30 рабочих мест для жителей муниципального округа Шатура.
Сбор урожая клубники - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На грант для фермеров Иркутской области выделили 91 млн рублей
13 марта, 17:29
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала