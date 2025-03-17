https://ria.ru/20250317/podmoskove-2005460183.html

Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье

Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2025

Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье

Правительство Московской области и ООО "Агрофирма “Рыбхоз Шатурский”" заключили соглашение об обеспечении реализации инвестпроекта "Восстановление рыбоводного... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Московской области и ООО "Агрофирма “Рыбхоз Шатурский”" заключили соглашение об обеспечении реализации инвестпроекта "Восстановление рыбоводного хозяйства полного цикла “Шатурский”", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Объем инвестиций в проект составит около 60 миллионов рублей. "Продолжаем развивать рыбную отрасль – в прошлом году объем производства товарной рыбы превысил 4,1 тысячи тонн. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%, ключевыми торговыми партнерами стали Беларусь, Узбекистан, Казахстан. Реализация инвестпроекта увеличит производственные мощности региона", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных. Он отметил, что в рамках первого этапа планируют восстановить и зарыбить 98 гектаров прудов. По словам Двойных, это позволит производить 70 тонн рыбы в год. Второй этап предусматривает восстановление и зарыбление еще 210 гектаров прудов, что обеспечит 150 тонн рыбы в год. В министерстве добавили, что рыбоводное хозяйство будет развивать аквакультуру, заниматься переработкой и реализацией рыбной продукции, а также производством товарной рыбы: карпа, белого амура, щуки, судака, стерляди, сома, форели и рыбопосадочного материала. Объект планируют полностью ввести в эксплуатацию в первом квартале 2031 года. Это создаст более 30 рабочих мест для жителей муниципального округа Шатура.

https://ria.ru/20250317/lizing-2005209555.html

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