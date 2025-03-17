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Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2025
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье
Правительство Московской области и ООО "Агрофирма “Рыбхоз Шатурский”" заключили соглашение об обеспечении реализации инвестпроекта "Восстановление рыбоводного... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Московской области и ООО "Агрофирма “Рыбхоз Шатурский”" заключили соглашение об обеспечении реализации инвестпроекта "Восстановление рыбоводного хозяйства полного цикла “Шатурский”", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Объем инвестиций в проект составит около 60 миллионов рублей. "Продолжаем развивать рыбную отрасль – в прошлом году объем производства товарной рыбы превысил 4,1 тысячи тонн. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%, ключевыми торговыми партнерами стали Беларусь, Узбекистан, Казахстан. Реализация инвестпроекта увеличит производственные мощности региона", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных. Он отметил, что в рамках первого этапа планируют восстановить и зарыбить 98 гектаров прудов. По словам Двойных, это позволит производить 70 тонн рыбы в год. Второй этап предусматривает восстановление и зарыбление еще 210 гектаров прудов, что обеспечит 150 тонн рыбы в год. В министерстве добавили, что рыбоводное хозяйство будет развивать аквакультуру, заниматься переработкой и реализацией рыбной продукции, а также производством товарной рыбы: карпа, белого амура, щуки, судака, стерляди, сома, форели и рыбопосадочного материала. Объект планируют полностью ввести в эксплуатацию в первом квартале 2031 года. Это создаст более 30 рабочих мест для жителей муниципального округа Шатура.
https://ria.ru/20250317/lizing-2005209555.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции восстановят в Подмосковье
Восстановление рыбного хозяйства "Шатурский" запланировали в Московской области
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Московской области и ООО "Агрофирма “Рыбхоз Шатурский”" заключили соглашение об обеспечении реализации инвестпроекта "Восстановление рыбоводного хозяйства полного цикла “Шатурский”", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Объем инвестиций в проект составит около 60 миллионов рублей.
"Продолжаем развивать рыбную отрасль – в прошлом году объем производства товарной рыбы превысил 4,1 тысячи тонн. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%, ключевыми торговыми партнерами стали Беларусь, Узбекистан, Казахстан. Реализация инвестпроекта увеличит производственные мощности региона", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.
Он отметил, что в рамках первого этапа планируют восстановить и зарыбить 98 гектаров прудов. По словам Двойных, это позволит производить 70 тонн рыбы в год. Второй этап предусматривает восстановление и зарыбление еще 210 гектаров прудов, что обеспечит 150 тонн рыбы в год.
В министерстве добавили, что рыбоводное хозяйство будет развивать аквакультуру, заниматься переработкой и реализацией рыбной продукции, а также производством товарной рыбы: карпа, белого амура, щуки, судака, стерляди, сома, форели и рыбопосадочного материала.
Объект планируют полностью ввести в эксплуатацию в первом квартале 2031 года. Это создаст более 30 рабочих мест для жителей муниципального округа Шатура.