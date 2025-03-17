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Московские горслужбы работают на улице Полярной, которую затопило водой - РИА Новости, 17.03.2025
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18:45 17.03.2025
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Московские горслужбы работают на улице Полярной, которую затопило водой
Московские горслужбы работают на улице Полярной, которую затопило водой - РИА Новости, 17.03.2025
Московские горслужбы работают на улице Полярной, которую затопило водой
Городские службы работают на улице Полярной в районе дома 36, которую затопило водой, авария в настоящее время локализована, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Городские службы работают на улице Полярной в районе дома 36, которую затопило водой, авария в настоящее время локализована, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства. Ранее в Telegram-каналах сообщали, что в районе ЖК "Полярная 25" в Москве улицу и припаркованные машины затопило кипятком. "Городские службы работают на улице Полярной в районе дома 36, где выявлено вытекание воды, которое в настоящее время локализовано. Проводятся необходимые работы", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Московские горслужбы работают на улице Полярной, которую затопило водой

© Кадр видео из соцсетейПоследствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве. 17 марта 2025
Последствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия прорыва трубы на улице Полярная в Москве. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Городские службы работают на улице Полярной в районе дома 36, которую затопило водой, авария в настоящее время локализована, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.
Ранее в Telegram-каналах сообщали, что в районе ЖК "Полярная 25" в Москве улицу и припаркованные машины затопило кипятком.
"Городские службы работают на улице Полярной в районе дома 36, где выявлено вытекание воды, которое в настоящее время локализовано. Проводятся необходимые работы", - говорится в сообщении.
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