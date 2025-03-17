https://ria.ru/20250317/moskva-2005446109.html

Ликсутов: предприятия по выпуску медизделий увеличили производство на 36%

Ликсутов: предприятия по выпуску медизделий увеличили производство на 36% - РИА Новости, 17.03.2025

Ликсутов: предприятия по выпуску медизделий увеличили производство на 36%

Столичные предприятия, специализирующиеся на выпуске медицинских изделий, нарастили производство продукции на 36% в январе текущего года, сообщил заместитель... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:13:00+03:00

2025-03-17T11:13:00+03:00

2025-03-17T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Столичные предприятия, специализирующиеся на выпуске медицинских изделий, нарастили производство продукции на 36% в январе текущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Свыше 300 столичных компаний задействовано в выпуске лекарственных препаратов и медицинских изделий. Продукция московского производства востребована по всей стране. Так, по итогам января 2025 года профильные предприятия отгрузили заказчикам товаров более чем на 29,1 миллиарда рублей, что на 32,2% превышает показатели за аналогичный период 2024 года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что успехи столичных предприятий обоснованы комплексом эффективных мер поддержки, которые реализуются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.На столичных промышленных площадках выпускают оборудование для предрейсовых медосмотров, неонатальные инкубаторы, офтальмологическую и другую специализированную продукцию."Московские компании демонстрируют уверенный рост в сфере производства медицинских изделий. В январе 2025 года столичные предприятия нарастили выпуск диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, изготовив более 1,5 миллиона упаковок", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, компания "Нобилис", которая специализируется на разработке технологий для дистанционных медицинских услуг, по итогам прошлого года нарастила производство и поставку оборудования на 44%. В частности, значительно вырос объем выпуска комплексов для предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (ПРМО). Они особенно востребованы среди производственных и транспортных компаний. Также производитель удвоил свой штат инженеров, ИТ-специалистов и медицинского персонала. В этом году предприятие планирует выпуск двух новых моделей.Генеральный директор компании Сергей Чинилов отметил, что в линейке комплексов ПРМО представлены шесть основных моделей в различном исполнении – от офисного с выпуском в рейс/смену до 30 человек в час до антивандального с повышенной производительностью выпуска до 55 осмотров в час. В прошлом году наиболее востребованной моделью стал комплекс ПРМО в офисном исполнении, производство которого возросло на 35% или более 300 комплексов.Кроме того, на предприятии изготавливают комплексы по мониторингу здоровья работников на производстве – "Уголки здоровья". Данная продукция находит спрос у компаний, которые проявляют ответственное отношение к управлению рисками здоровья персонала.Другой московский производитель – инженерный центр "АСК" – осуществляет выпуск продукции для обеспечения безопасности в радиоэлектронной сфере, а также для здравоохранения и оптической, телекоммуникационной, IT-отраслей. Решения компании помогают в разработке высокотехнологичных специальных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и диагностическое оборудование.Научно-производственное предприятие "Лазма" изготавливает медизделия для отечественного рынка более 30 лет. Компания специализируется на выпуске лазерной медицинской техники. Среди ключевых продуктов компании – диагностическое оборудование, например, лазерные анализаторы микроциркуляции крови, а также офтальмологическое оборудование для диагностики и коррекции зрения.

https://ria.ru/20250317/khimproduktsiya-2005109506.html

https://ria.ru/20250216/liksutov-1999609123.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов