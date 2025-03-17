https://ria.ru/20250317/mironov-2005519846.html

Миронов рассказал, о чем Трампу придется говорить с Путиным

Миронов рассказал, о чем Трампу придется говорить с Путиным - РИА Новости, 17.03.2025

Миронов рассказал, о чем Трампу придется говорить с Путиным

Президенту США Дональду Трампу в разговоре с президентом России Владимиром Путиным придется обсуждать то, о чем бывший американский президент Джо Байден даже и... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:57:00+03:00

2025-03-17T15:57:00+03:00

2025-03-17T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу в разговоре с президентом России Владимиром Путиным придется обсуждать то, о чем бывший американский президент Джо Байден даже и не хотел слышать, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник. "Трампу в разговоре с Путиным придется обсуждать то, о чем Байден не хотел даже слышать", - сказал он. Миронов отметил, что вывод украинских войск с территории РФ и другие элементы "российской формулы мира" могут стать ключевой темой предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа. По словам лидера эсеров, Трамп сказал, что будет обсуждаться вопрос территорий. Но Миронов считает, что для России такого вопроса нет с 2022 года, когда в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По мнению депутата Госдумы, имеет смысл обсуждать вывод украинских сил с российской земли, так как это необходимое условие на пути к миру. Он напомнил, что соответствующие требования были подробно изложены президентом РФ еще в июне 2024 года. "Глава российского государства ясно сказал: как только начнется реальный вывод украинских войск с территории РФ и Киев официально откажется от НАТО, Россия тут же прекратит огонь и начнет переговоры", - добавил Миронов. Миронов также отметил, что на Западе эти условия назвали "ультиматумом Путина", и там вместо рассмотрения данных условий решили помочь киевскому режиму устроить "кровавую авантюру" в Курской области, которая подходит к логической развязке. "Сегодня этот ультиматум - единственная реальная формула мира на Украине. С НАТО вопрос уже закрыл сам Трамп, условия "на земле" он, судя по всему, тоже готов признать. Дело за Зеленским, который и есть главное препятствие на пути к окончанию конфликта. Но его песенка спета!", - заключил он.

https://ria.ru/20250317/razgovor-2005500077.html

https://ria.ru/20250317/putin-2005493081.html

https://ria.ru/20250317/peskov-2005479331.html

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россия, сша, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир путин, сергей миронов, нато, госдума рф, в мире