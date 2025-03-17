Миронов рассказал, о чем Трампу придется говорить с Путиным
Миронов: Трампу придется обсуждать то, о чем Байден даже не хотел слышать
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу в разговоре с президентом России Владимиром Путиным придется обсуждать то, о чем бывший американский президент Джо Байден даже и не хотел слышать, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник.
"Трампу в разговоре с Путиным придется обсуждать то, о чем Байден не хотел даже слышать", - сказал он.
Миронов отметил, что вывод украинских войск с территории РФ и другие элементы "российской формулы мира" могут стать ключевой темой предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.
По словам лидера эсеров, Трамп сказал, что будет обсуждаться вопрос территорий. Но Миронов считает, что для России такого вопроса нет с 2022 года, когда в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
По мнению депутата Госдумы, имеет смысл обсуждать вывод украинских сил с российской земли, так как это необходимое условие на пути к миру.
Он напомнил, что соответствующие требования были подробно изложены президентом РФ еще в июне 2024 года.
Миронов также отметил, что на Западе эти условия назвали "ультиматумом Путина", и там вместо рассмотрения данных условий решили помочь киевскому режиму устроить "кровавую авантюру" в Курской области, которая подходит к логической развязке.
"Сегодня этот ультиматум - единственная реальная формула мира на Украине. С НАТО вопрос уже закрыл сам Трамп, условия "на земле" он, судя по всему, тоже готов признать. Дело за Зеленским, который и есть главное препятствие на пути к окончанию конфликта. Но его песенка спета!", - заключил он.