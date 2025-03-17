https://ria.ru/20250317/minoborony-2005484228.html

Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:35:00+03:00

2025-03-17T13:35:00+03:00

2025-03-17T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

веселовка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сводке. "Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250317/svo-2005465330.html

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курская область

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россия, курская область, веселовка, вооруженные силы украины