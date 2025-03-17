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Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/minoborony-2005484228.html
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:35:00+03:00
2025-03-17T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
веселовка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сводке. "Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - добавили в МО РФ.
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россия, курская область, веселовка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Веселовка, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: группа "Север" отразила атаку шести бригад ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сводке.
"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - добавили в МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВеселовкаВооруженные силы Украины
 
 
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