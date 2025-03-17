https://ria.ru/20250317/minoborony-2005460834.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе действия группировки "Юг" - РИА Новости, 17.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе действия группировки "Юг"
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, орудие... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:08:00+03:00
2025-03-17T12:08:00+03:00
2025-03-17T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Александрополь и Веролюбовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии, уничтожен полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250317/svo-2005460348.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе действия группировки "Юг"
Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков в районе действия "Юга"