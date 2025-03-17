https://ria.ru/20250317/minoborony-2005460834.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе действия группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе действия группировки "Юг" - РИА Новости, 17.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе действия группировки "Юг"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, орудие... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:08:00+03:00

2025-03-17T12:08:00+03:00

2025-03-17T12:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Александрополь и Веролюбовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии, уничтожен полевой склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250317/svo-2005460348.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)