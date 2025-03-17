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Гладков раскритиковал районную администрацию за отказ жителю в компенсации - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/kompensatsiya-2005465537.html
Гладков раскритиковал районную администрацию за отказ жителю в компенсации
Гладков раскритиковал районную администрацию за отказ жителю в компенсации - РИА Новости, 17.03.2025
Гладков раскритиковал районную администрацию за отказ жителю в компенсации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков резко раскритиковал работу администрации Белгородского района, потребовав служебного расследования после жалобы РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:28:00+03:00
2025-03-17T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков резко раскритиковал работу администрации Белгородского района, потребовав служебного расследования после жалобы жителя, которому отказали в компенсации за поврежденный автомобиль под предлогом якобы личного решения губернатора. Поводом для резкого замечания губернатора стало обращение от гражданина, чей автомобиль пострадал во время атак со стороны Украины. По словам жителя, сотрудник администрации сначала сообщил о праве на получение выплат, но затем резко изменил свою позицию и отказал в компенсации, при этом ссылаясь на якобы принятое губернатором решение. Никаких документов, подтверждающих этот отказ, ему не предоставили. "Вот мне хотелось бы понять, почему такую позицию странную занимают сотрудники администрации Белгородского района и начинают обманывать людей. Поэтому до пятницы, пожалуйста, Татьяна Петровна (глава администрации Белгородского района – ред.), лично мне доложите, проведя служебное расследование", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Ситуацию губернатор назвал "бардаком", отметив, что Белгородская область — единственный регион России, где выплаты за поврежденные в результате обстрелов автомобили превышают установленные законом суммы, причём независимо от наличия страховок. Главам администрации, действующей и бывшей, было поручено разобраться в инциденте и доложить о результатах расследования. При этом он не стал слушать объяснения главы района, указав на безуспешные попытки связаться с ней. "И тоже расскажите, чем вы занимались с утра, более важным, чем ответить на звонок губернатора", — отметил Гладков.
https://ria.ru/20250110/gladkov-1993203066.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков раскритиковал районную администрацию за отказ жителю в компенсации

Гладков потребовал расследовать отказ в компенсации за поврежденный автомобиль

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков резко раскритиковал работу администрации Белгородского района, потребовав служебного расследования после жалобы жителя, которому отказали в компенсации за поврежденный автомобиль под предлогом якобы личного решения губернатора.
Поводом для резкого замечания губернатора стало обращение от гражданина, чей автомобиль пострадал во время атак со стороны Украины. По словам жителя, сотрудник администрации сначала сообщил о праве на получение выплат, но затем резко изменил свою позицию и отказал в компенсации, при этом ссылаясь на якобы принятое губернатором решение. Никаких документов, подтверждающих этот отказ, ему не предоставили.
«
"Вот мне хотелось бы понять, почему такую позицию странную занимают сотрудники администрации Белгородского района и начинают обманывать людей. Поэтому до пятницы, пожалуйста, Татьяна Петровна (глава администрации Белгородского района – ред.), лично мне доложите, проведя служебное расследование", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства.
Ситуацию губернатор назвал "бардаком", отметив, что Белгородская область — единственный регион России, где выплаты за поврежденные в результате обстрелов автомобили превышают установленные законом суммы, причём независимо от наличия страховок. Главам администрации, действующей и бывшей, было поручено разобраться в инциденте и доложить о результатах расследования. При этом он не стал слушать объяснения главы района, указав на безуспешные попытки связаться с ней.
"И тоже расскажите, чем вы занимались с утра, более важным, чем ответить на звонок губернатора", — отметил Гладков.
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Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили
10 января, 21:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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