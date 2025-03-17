https://ria.ru/20250317/kavkaz-2005468177.html

Одноклассники запустили виртуальные экскурсии по Северному Кавказу

Одноклассники запустили виртуальные экскурсии по Северному Кавказу - РИА Новости, 17.03.2025

Одноклассники запустили виртуальные экскурсии по Северному Кавказу

ОК и Институт развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" запустили проект "Путешествуем по Северному Кавказу". Пользователи социальной сети совершат виртуальные... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:35:00+03:00

2025-03-17T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ОК и Институт развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" запустили проект "Путешествуем по Северному Кавказу". Пользователи социальной сети совершат виртуальные путешествия по семи колоритным регионам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Дагестану, Северной Осетии, Чечне и Ставрополью.Каждую неделю, с 17 марта до 2 мая, в группе "Посети Кавказ" будут выходить серии материалов о разных регионах Северо-Кавказского федерального округа: статьи, маршруты, видеоролики.Проект станет источником полезной информации для тех, у кого сейчас нет возможности лично отправиться в поездку, при этом он будет актуален и тем, кто в скором времени планирует путешествие. Например, в материалах расскажут, чем заняться летом на Домбае, что привезти из Дагестана и что попробовать во Владикавказе.В рамках проекта ОК выпустили эксклюзивную серию тематических открыток, которые можно найти на знаковых точках курортов Северного Кавказа ("Эльбрус", "Мамисон", "Ведучи"), с QR-кодами, ведущими на группу проекта. Таким образом все желающие туристы могут отправлять открытки своим близким в любую точку мира и делиться своими впечатлениями от путешествия.Также пользователи ОК смогут украсить свой аватар тематической рамкой, обмениваться с близкими тематическими стикерами и пройти тест, результаты которого подскажут, какой северокавказский курорт подходит им больше остальных и чем он знаменит.

https://ria.ru/20250227/odnoklassniki-2001780232.html

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