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Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов - РИА Новости, 17.03.2025
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08:41 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/kamchatka-2005419956.html
Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов
Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов - РИА Новости, 17.03.2025
Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов
Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского за фиктивную прописку в своем жилье как минимум 115 мигрантов,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:41:00+03:00
2025-03-17T08:41:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мар - РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского за фиктивную прописку в своем жилье как минимум 115 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. "Неработающая, ранее судимая за аналогичное преступление, 39-летняя жительница Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 115 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания. За фиктивную постановку злоумышленница получала деньги", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатка
Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов

МВД: жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мар - РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского за фиктивную прописку в своем жилье как минимум 115 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
"Неработающая, ранее судимая за аналогичное преступление, 39-летняя жительница Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 115 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания. За фиктивную постановку злоумышленница получала деньги", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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