https://ria.ru/20250317/kamchatka-2005419956.html

Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов

Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов - РИА Новости, 17.03.2025

Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов

Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского за фиктивную прописку в своем жилье как минимум 115 мигрантов,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:41:00+03:00

2025-03-17T08:41:00+03:00

2025-03-17T08:41:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мар - РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело в отношении жительницы Петропавловска-Камчатского за фиктивную прописку в своем жилье как минимум 115 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. "Неработающая, ранее судимая за аналогичное преступление, 39-летняя жительница Петропавловска-Камчатского осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации не менее 115 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания. За фиктивную постановку злоумышленница получала деньги", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатка