https://ria.ru/20250317/izrail-2005602130.html
Израиль сообщил о нанесении ударов по военным целям в Сирии
Израиль сообщил о нанесении ударов по военным целям в Сирии - РИА Новости, 17.03.2025
Израиль сообщил о нанесении ударов по военным целям в Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным целям и объектам на юге Сирии, которые использовались армией бывшего сирийского президента... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:35:00+03:00
2025-03-17T22:35:00+03:00
2025-03-17T22:35:00+03:00
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973723609_0:313:2423:1676_1920x0_80_0_0_8c471a17914b245c46ebc98521ea08fd.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным целям и объектам на юге Сирии, которые использовались армией бывшего сирийского президента Башара Асада. "ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по военным целям на юге Сирии, включая командные центры и военные объекты, на которых находится оружие и военные транспортные средства, принадлежащие старому сирийскому режиму, над которыми работают, чтобы вновь сделать пригодными для использования", - говорится в сообщении. Израильская армия отмечает, что наличие военных объектов на юге Сирии представляет угрозу для Израиля, подчеркнув, что ЦАХАЛ не допустит угроз с юга Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250317/livan-2005470130.html
сирия
израиль
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973723609_0:0:2553:1915_1920x0_80_0_0_e2f5ce25541f8906aa297afd08c8290a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль, дамаск (город), башар асад
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Башар Асад
Израиль сообщил о нанесении ударов по военным целям в Сирии
Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по военным целям на юге Сирии