https://ria.ru/20250317/izrail-2005602130.html

Израиль сообщил о нанесении ударов по военным целям в Сирии

Израиль сообщил о нанесении ударов по военным целям в Сирии - РИА Новости, 17.03.2025

Израиль сообщил о нанесении ударов по военным целям в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным целям и объектам на юге Сирии, которые использовались армией бывшего сирийского президента... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T22:35:00+03:00

2025-03-17T22:35:00+03:00

2025-03-17T22:35:00+03:00

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башар асад

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным целям и объектам на юге Сирии, которые использовались армией бывшего сирийского президента Башара Асада. "ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по военным целям на юге Сирии, включая командные центры и военные объекты, на которых находится оружие и военные транспортные средства, принадлежащие старому сирийскому режиму, над которыми работают, чтобы вновь сделать пригодными для использования", - говорится в сообщении. Израильская армия отмечает, что наличие военных объектов на юге Сирии представляет угрозу для Израиля, подчеркнув, что ЦАХАЛ не допустит угроз с юга Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250317/livan-2005470130.html

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), башар асад