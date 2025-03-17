https://ria.ru/20250317/gosduma-2005430777.html

В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК

В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК - РИА Новости, 17.03.2025

В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение замминистра обороны РФ Анне Цивилевой с предложением назвать именами героев специальной военной... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:09:00+03:00

2025-03-17T10:09:00+03:00

2025-03-17T10:09:00+03:00

общество

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение замминистра обороны РФ Анне Цивилевой с предложением назвать именами героев специальной военной операции улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть данную инициативу и сформировать рекомендуемый список героев СВО", - сообщается в письме. По мнению Хамитова, не найдется человека, который будет спорить с тем, что такое значимое событие, как СВО, уже вошло в историю России. "Так же, как и наши защитники, все это время стоящие на страже наших границ и обеспечивающие безопасность России, тоже признаны героями. И я уверен, что их имена должны быть увековечены", - сказал он РИА Новости. Хамитов отметил, что именно герои СВО будут примерами для следующих поколений, и о них будут с гордостью рассказывать их дети и внуки. Именно поэтому депутат Госдумы считает, что было бы уместно называть именами героев СВО улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах. "Переименовывать уже существующие – хлопотно, дорого, к тому же жителям придется долго привыкать к новым названиям привычных мест. А вот если называть именами ветеранов СВО улицы, которые строятся прямо сейчас, это было бы символично: новая эпоха истории нашей страны, ее будущее появляется на наших глазах", - добавил парламентарий. Хамитов подчеркнул, что это будет иметь и символическое, и воспитательное значение для тех, кто сегодня только начинает свой жизненный путь. -0-

https://ria.ru/20250206/gosduma-1997739975.html

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общество, амир хамитов, госдума рф