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В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК - РИА Новости, 17.03.2025
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10:09 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005430777.html
В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК
В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК - РИА Новости, 17.03.2025
В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение замминистра обороны РФ Анне Цивилевой с предложением назвать именами героев специальной военной... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:09:00+03:00
2025-03-17T10:09:00+03:00
общество
амир хамитов
госдума рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение замминистра обороны РФ Анне Цивилевой с предложением назвать именами героев специальной военной операции улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть данную инициативу и сформировать рекомендуемый список героев СВО", - сообщается в письме. По мнению Хамитова, не найдется человека, который будет спорить с тем, что такое значимое событие, как СВО, уже вошло в историю России. "Так же, как и наши защитники, все это время стоящие на страже наших границ и обеспечивающие безопасность России, тоже признаны героями. И я уверен, что их имена должны быть увековечены", - сказал он РИА Новости. Хамитов отметил, что именно герои СВО будут примерами для следующих поколений, и о них будут с гордостью рассказывать их дети и внуки. Именно поэтому депутат Госдумы считает, что было бы уместно называть именами героев СВО улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах. "Переименовывать уже существующие – хлопотно, дорого, к тому же жителям придется долго привыкать к новым названиям привычных мест. А вот если называть именами ветеранов СВО улицы, которые строятся прямо сейчас, это было бы символично: новая эпоха истории нашей страны, ее будущее появляется на наших глазах", - добавил парламентарий. Хамитов подчеркнул, что это будет иметь и символическое, и воспитательное значение для тех, кто сегодня только начинает свой жизненный путь. -0-
https://ria.ru/20250206/gosduma-1997739975.html
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общество, амир хамитов, госдума рф
Общество, Амир Хамитов, Госдума РФ
В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК

Депутат Хамитов предложил назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение замминистра обороны РФ Анне Цивилевой с предложением назвать именами героев специальной военной операции улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть данную инициативу и сформировать рекомендуемый список героев СВО", - сообщается в письме.
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По мнению Хамитова, не найдется человека, который будет спорить с тем, что такое значимое событие, как СВО, уже вошло в историю России.
"Так же, как и наши защитники, все это время стоящие на страже наших границ и обеспечивающие безопасность России, тоже признаны героями. И я уверен, что их имена должны быть увековечены", - сказал он РИА Новости.
Хамитов отметил, что именно герои СВО будут примерами для следующих поколений, и о них будут с гордостью рассказывать их дети и внуки. Именно поэтому депутат Госдумы считает, что было бы уместно называть именами героев СВО улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах.
"Переименовывать уже существующие – хлопотно, дорого, к тому же жителям придется долго привыкать к новым названиям привычных мест. А вот если называть именами ветеранов СВО улицы, которые строятся прямо сейчас, это было бы символично: новая эпоха истории нашей страны, ее будущее появляется на наших глазах", - добавил парламентарий.
Хамитов подчеркнул, что это будет иметь и символическое, и воспитательное значение для тех, кто сегодня только начинает свой жизненный путь. -0-
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ОбществоАмир ХамитовГосдума РФ
 
 
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