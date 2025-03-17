https://ria.ru/20250317/gosduma-2005410529.html

В Госдуме назвали идею Макрона о миротворцах интервенцией

В Госдуме назвали идею Макрона о миротворцах интервенцией - РИА Новости, 17.03.2025

В Госдуме назвали идею Макрона о миротворцах интервенцией

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев из европейских РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:44:00+03:00

2025-03-17T06:44:00+03:00

2025-03-17T06:44:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине интервенцией и призвал помнить, чем закончилась для европейских войск их пребывание в Одессе более ста лет назад. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. По его словам, среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. "Цель плана Макрона – интервенция Украины. Как в декабре 1918 года новые интервенты рвутся в Одессу и другие города Украины. Особо жестоко себя тогда проявили 15 тысяч французских войск во главе с генералом д"Ансельмом, совместно с польскими легионерами. Они тоже назывались миротворцами, по договоренности с киевским режимом контролировали Одессу, но их деятельность привела к голоду в Одессе и таким репрессиям, что против оккупантов выступил даже Мишка Япончик с друзьями", - сказал Ивлев агентству. По его словам, в результате продвижения Красной Армии, деятельности подпольщиков и народного возмущения французские оккупанты уже в начале апреля 1919 года позорно бежали в Румынию из Одессы. "Макрон хочет повторить историю, но он мельчает на глазах и вместо треуголки Наполеона примеряет кепи простого рядового генерала. Очевидно, ему все равно, в чем проигрывать", - сказал депутат.

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https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

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Дарья Буймова

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