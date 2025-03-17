https://ria.ru/20250317/evraev-2005589613.html
Глэмпинги и кемпинги в Ярославской области можно построить за полцены
Глэмпинги и кемпинги в Ярославской области можно построить за полцены - РИА Новости, 17.03.2025
Глэмпинги и кемпинги в Ярославской области можно построить за полцены
Инвесторы могут получить целевые субсидии до 50% затрат на строительство в Ярославской области глэмпингов и кемпингов, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:18:00+03:00
2025-03-17T20:18:00+03:00
2025-03-17T20:18:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Инвесторы могут получить целевые субсидии до 50% затрат на строительство в Ярославской области глэмпингов и кемпингов, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, инвесторы могут получить целевые субсидии на строительство в Ярославской области модульных гостиниц на период 2025-2027 годов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом Владимиром Путиным. "Субсидия предоставляется в размере не более 50% от затрат на реализацию инвестиционного проекта, максимальная компенсация расходов на создание одного номера – не более 1,5 миллиона рублей. Общая стоимость проекта и количество номеров не ограничены", - цитирует пресс-служба Евраева. По словам губернатора, в регионе за два года уже реализовано 13 проектов и создано более 300 номеров в глэмпингах. "Направление перспективное, пользуется спросом, а с федеральной поддержкой в виде субсидии очень выгодное. Ждем заявок от инвесторов, готовых развивать туризм в Ярославской области. Заявку и пакет документов необходимо представить в региональное министерство туризма до 27 марта", - подчеркнул Евраев. В правительстве Ярославской области отмечают, что в прошлом году благодаря этой мере поддержки в регионе создано 198 номеров. Общая сумма компенсаций составила 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250315/shkolniki-2005212089.html
https://ria.ru/20250307/proekty-2003672036.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Глэмпинги и кемпинги в Ярославской области можно построить за полцены
Евраев: глэмпинги и кемпинги в Ярославской области можно построить за полцены
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Инвесторы могут получить целевые субсидии до 50% затрат на строительство в Ярославской области глэмпингов и кемпингов, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, инвесторы могут получить целевые субсидии на строительство в Ярославской области модульных гостиниц на период 2025-2027 годов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом Владимиром Путиным.
"Субсидия предоставляется в размере не более 50% от затрат на реализацию инвестиционного проекта, максимальная компенсация расходов на создание одного номера – не более 1,5 миллиона рублей. Общая стоимость проекта и количество номеров не ограничены", - цитирует пресс-служба Евраева.
По словам губернатора, в регионе за два года уже реализовано 13 проектов и создано более 300 номеров в глэмпингах.
"Направление перспективное, пользуется спросом, а с федеральной поддержкой в виде субсидии очень выгодное. Ждем заявок от инвесторов, готовых развивать туризм в Ярославской области. Заявку и пакет документов необходимо представить в региональное министерство туризма до 27 марта", - подчеркнул Евраев.
В правительстве Ярославской области отмечают, что в прошлом году благодаря этой мере поддержки в регионе создано 198 номеров. Общая сумма компенсаций составила 300 миллионов рублей.