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Протесты в Сербии должны решиться диалогом, заявил посол в Белграде - РИА Новости, 17.03.2025
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12:16 17.03.2025 (обновлено: 12:52 17.03.2025)
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Протесты в Сербии должны решиться диалогом, заявил посол в Белграде
Протесты в Сербии должны решиться диалогом, заявил посол в Белграде - РИА Новости, 17.03.2025
Протесты в Сербии должны решиться диалогом, заявил посол в Белграде
Протесты в Сербии должны решаться путем диалога протестующих с властью, переходить к насилию недопустимо, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:16:00+03:00
2025-03-17T12:52:00+03:00
сербия
россия
в мире
белград (город)
александр вучич
беспорядки в белграде
александр боцан-харченко
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Протесты в Сербии должны решаться путем диалога протестующих с властью, переходить к насилию недопустимо, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Разумеется, наша позиция состоит в том, что недопустимо переходить к насилию, необходимо спокойствие, и все требования должны решаться мирным путем, путем сотрудничества с властью. Это понятный подход, который обеспечит стабильность Сербии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам посла, российская сторона поддерживает позицию президента Сербии Александра Вучича, сразу предложившего протестующим пойти на диалог и сотрудничество.Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была представлена как "День Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Еще один слоган митинга - "15-го за 15", имеется в виду, что митинг проходит 15 марта в память о гибели 15 человек.
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сербия, россия, в мире, белград (город), александр вучич, беспорядки в белграде, александр боцан-харченко
Сербия, Россия, В мире, Белград (город), Александр Вучич, Беспорядки в Белграде, Александр Боцан-Харченко
Протесты в Сербии должны решиться диалогом, заявил посол в Белграде

Боцан-Харченко: при протестах в Сербии недопустимо переходить к насилию

© AP Photo / Marko DrobnjakovicАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Протесты в Сербии должны решаться путем диалога протестующих с властью, переходить к насилию недопустимо, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Разумеется, наша позиция состоит в том, что недопустимо переходить к насилию, необходимо спокойствие, и все требования должны решаться мирным путем, путем сотрудничества с властью. Это понятный подход, который обеспечит стабильность Сербии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам посла, российская сторона поддерживает позицию президента Сербии Александра Вучича, сразу предложившего протестующим пойти на диалог и сотрудничество.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была представлена как "День Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Еще один слоган митинга - "15-го за 15", имеется в виду, что митинг проходит 15 марта в память о гибели 15 человек.
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Запад использовал недовольство сербов для протестов, заявил посол России
12:29
 
СербияРоссияВ миреБелград (город)Александр ВучичБеспорядки в БелградеАлександр Боцан-Харченко
 
 
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