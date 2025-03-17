Протесты в Сербии должны решиться диалогом, заявил посол в Белграде
Боцан-Харченко: при протестах в Сербии недопустимо переходить к насилию
© AP Photo / Marko DrobnjakovicАкция протеста в Белграде
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Протесты в Сербии должны решаться путем диалога протестующих с властью, переходить к насилию недопустимо, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Разумеется, наша позиция состоит в том, что недопустимо переходить к насилию, необходимо спокойствие, и все требования должны решаться мирным путем, путем сотрудничества с властью. Это понятный подход, который обеспечит стабильность Сербии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам посла, российская сторона поддерживает позицию президента Сербии Александра Вучича, сразу предложившего протестующим пойти на диалог и сотрудничество.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе протестной акции различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота была представлена как "День Д", активистов призывали приехать в Белград на протестную акцию, которая должна была собрать несколько сотен тысяч участников. Еще один слоган митинга - "15-го за 15", имеется в виду, что митинг проходит 15 марта в память о гибели 15 человек.