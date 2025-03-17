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В Курской области возбудили дело после ранения трех жительниц от обстрелов - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/delo-2005569941.html
В Курской области возбудили дело после ранения трех жительниц от обстрелов
В Курской области возбудили дело после ранения трех жительниц от обстрелов - РИА Новости, 17.03.2025
В Курской области возбудили дело после ранения трех жительниц от обстрелов
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту ранения от обстрелов ВСУ трех жительниц Суджанского района Курской области, эвакуированных из слободы Гончаровка,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:54:00+03:00
2025-03-17T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту ранения от обстрелов ВСУ трех жительниц Суджанского района Курской области, эвакуированных из слободы Гончаровка, сказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках уголовного дела следователи допросили и признали потерпевшими трех женщин, эвакуированных из слободы Гончаровка Суджанского района Курской области. Этот населенный пункт подвергся атаке украинских вооруженных формирований и находился в оккупации до освобождения российскими военнослужащими. По данным следствия, в марте женщины получили ранения в результате атаки дрона и обстрелов из огнестрельного оружия украинскими террористами. "Следствием продолжается работа со свидетелями и потерпевшими. Устанавливаются все обстоятельства этих и других аналогичных преступлений против гражданского населения с целью привлечения причастных к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250308/terakt-2003823682.html
курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области возбудили дело после ранения трех жительниц от обстрелов

СК возбудил дело после ранения от обстрелов ВСУ трех жительниц Курской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту ранения от обстрелов ВСУ трех жительниц Суджанского района Курской области, эвакуированных из слободы Гончаровка, сказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках уголовного дела следователи допросили и признали потерпевшими трех женщин, эвакуированных из слободы Гончаровка Суджанского района Курской области. Этот населенный пункт подвергся атаке украинских вооруженных формирований и находился в оккупации до освобождения российскими военнослужащими. По данным следствия, в марте женщины получили ранения в результате атаки дрона и обстрелов из огнестрельного оружия украинскими террористами.
"Следствием продолжается работа со свидетелями и потерпевшими. Устанавливаются все обстоятельства этих и других аналогичных преступлений против гражданского населения с целью привлечения причастных к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Дело о теракте возбуждено по факту атаки украинского БПЛА в Курской области
8 марта, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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