https://ria.ru/20250317/delo-2005569941.html

В Курской области возбудили дело после ранения трех жительниц от обстрелов

В Курской области возбудили дело после ранения трех жительниц от обстрелов - РИА Новости, 17.03.2025

В Курской области возбудили дело после ранения трех жительниц от обстрелов

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту ранения от обстрелов ВСУ трех жительниц Суджанского района Курской области, эвакуированных из слободы Гончаровка,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:54:00+03:00

2025-03-17T18:54:00+03:00

2025-03-17T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

суджанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту ранения от обстрелов ВСУ трех жительниц Суджанского района Курской области, эвакуированных из слободы Гончаровка, сказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках уголовного дела следователи допросили и признали потерпевшими трех женщин, эвакуированных из слободы Гончаровка Суджанского района Курской области. Этот населенный пункт подвергся атаке украинских вооруженных формирований и находился в оккупации до освобождения российскими военнослужащими. По данным следствия, в марте женщины получили ранения в результате атаки дрона и обстрелов из огнестрельного оружия украинскими террористами. "Следствием продолжается работа со свидетелями и потерпевшими. Устанавливаются все обстоятельства этих и других аналогичных преступлений против гражданского населения с целью привлечения причастных к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250308/terakt-2003823682.html

курская область

россия

суджанский район

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происшествия, курская область, россия, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины