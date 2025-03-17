В Британии назвали число стран, готовых направить миротворцев на Украину
Стармер: значительное число стран готовы направить миротворцев на Украину
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции после онлайн-встречи лидеров "коалиции желающих". 15 марта 2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции после онлайн-встречи лидеров "коалиции желающих". 15 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Значительное" число стран готовы направить миротворческие силы на Украину, заявил в понедельник официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера.
"Это будет значительная сила со значительным числом стран, предоставляющих войска, а широкая группа (стран - ред.) внесет свой вклад иными способами", - приводит его слова газета Guardian.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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