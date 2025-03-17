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Австралия может рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
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11:20 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/avstralija-2005449499.html
Австралия может рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину
Австралия может рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025
Австралия может рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину
Австралия подтвердила свое участие в "коалиции желающих", объявив о готовности рассмотреть возможность отправки миротворческого контингента на Украину, следует... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:20:00+03:00
2025-03-17T11:20:00+03:00
в мире
украина
россия
австралия
энтони альбанезе
сергей лавров
михаил ульянов (дипломат)
евросоюз
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Австралия подтвердила свое участие в "коалиции желающих", объявив о готовности рассмотреть возможность отправки миротворческого контингента на Украину, следует из заявления премьер-министра страны Энтони Альбанезе по итогам участия в видеоконференции по Украине лидеров около 25 западных стран. "Австралия открыта к рассмотрению любых запросов о внесении вклада в будущую миротворческую миссию для поддержки справедливого и устойчивого мира… Этот шаг соответствует национальным интересам Австралии. То, что происходит в евроатлантическом регионе, имеет серьезные последствия для Индо-Тихоокеанского региона", - заявил Альбанезе по итогам встречи. Премьер-министр подчеркнул, что Австралия открыта к рассмотрению любых новых предложений по поддержке Украины и будет продолжать оказывать помощь столько, сколько потребуется. Альбанезе отметил, что с начала российско-украинского конфликта Канберра уже направила 1,5 миллиарда австралийских долларов (950 миллионов долларов США) на помощь Киеву, включая военную поддержку, поставки военного оборудования и обучение вооруженных сил Украины. Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе по итогам участия в видеоконференции по Украине заявлял о готовности рассмотреть все инициативы по отправлению миротворческих миссий на Украину, но отметил, что подобные действия "требуют предварительного условия мира". Он также подчеркнул, что "необходимо будет оказать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно". Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. В посольстве России в Австралии отмечали, что "идея размещения на Украине западных воинских контингентов под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий" и напоминали о неприемлемости для Москвы иностранного военного присутствия на Украине. В российской дипмиссии подчеркнули, что присоединение Австралии к так называемой "коалиции желающих" может повлечь серьезные последствия, и Россия "не будет пассивно наблюдать за этим". Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005443765.html
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в мире, украина, россия, австралия, энтони альбанезе, сергей лавров, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Австралия, Энтони Альбанезе, Сергей Лавров, Михаил Ульянов (дипломат), Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Австралия может рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину

Альбанезе: Австралия может отправить миротворцев на Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Австралия подтвердила свое участие в "коалиции желающих", объявив о готовности рассмотреть возможность отправки миротворческого контингента на Украину, следует из заявления премьер-министра страны Энтони Альбанезе по итогам участия в видеоконференции по Украине лидеров около 25 западных стран.
"Австралия открыта к рассмотрению любых запросов о внесении вклада в будущую миротворческую миссию для поддержки справедливого и устойчивого мира… Этот шаг соответствует национальным интересам Австралии. То, что происходит в евроатлантическом регионе, имеет серьезные последствия для Индо-Тихоокеанского региона", - заявил Альбанезе по итогам встречи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Трамп повлияет на планы разместить миротворцев на Украине, считает эксперт
10:50
Премьер-министр подчеркнул, что Австралия открыта к рассмотрению любых новых предложений по поддержке Украины и будет продолжать оказывать помощь столько, сколько потребуется.
Альбанезе отметил, что с начала российско-украинского конфликта Канберра уже направила 1,5 миллиарда австралийских долларов (950 миллионов долларов США) на помощь Киеву, включая военную поддержку, поставки военного оборудования и обучение вооруженных сил Украины.
Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе по итогам участия в видеоконференции по Украине заявлял о готовности рассмотреть все инициативы по отправлению миротворческих миссий на Украину, но отметил, что подобные действия "требуют предварительного условия мира". Он также подчеркнул, что "необходимо будет оказать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно".
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Захарова отреагировала на планы Лондона разместить миротворцев на Украине
09:51
В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
В посольстве России в Австралии отмечали, что "идея размещения на Украине западных воинских контингентов под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий" и напоминали о неприемлемости для Москвы иностранного военного присутствия на Украине. В российской дипмиссии подчеркнули, что присоединение Австралии к так называемой "коалиции желающих" может повлечь серьезные последствия, и Россия "не будет пассивно наблюдать за этим".
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине
09:39
 
В миреУкраинаРоссияАвстралияЭнтони АльбанезеСергей ЛавровМихаил Ульянов (дипломат)ЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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