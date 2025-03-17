https://ria.ru/20250317/avstralija-2005449499.html

Австралия может рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину

Австралия может рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.03.2025

Австралия может рассмотреть возможность отправки миротворцев на Украину

Австралия подтвердила свое участие в "коалиции желающих", объявив о готовности рассмотреть возможность отправки миротворческого контингента на Украину, следует... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:20:00+03:00

2025-03-17T11:20:00+03:00

2025-03-17T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Австралия подтвердила свое участие в "коалиции желающих", объявив о готовности рассмотреть возможность отправки миротворческого контингента на Украину, следует из заявления премьер-министра страны Энтони Альбанезе по итогам участия в видеоконференции по Украине лидеров около 25 западных стран. "Австралия открыта к рассмотрению любых запросов о внесении вклада в будущую миротворческую миссию для поддержки справедливого и устойчивого мира… Этот шаг соответствует национальным интересам Австралии. То, что происходит в евроатлантическом регионе, имеет серьезные последствия для Индо-Тихоокеанского региона", - заявил Альбанезе по итогам встречи. Премьер-министр подчеркнул, что Австралия открыта к рассмотрению любых новых предложений по поддержке Украины и будет продолжать оказывать помощь столько, сколько потребуется. Альбанезе отметил, что с начала российско-украинского конфликта Канберра уже направила 1,5 миллиарда австралийских долларов (950 миллионов долларов США) на помощь Киеву, включая военную поддержку, поставки военного оборудования и обучение вооруженных сил Украины. Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе по итогам участия в видеоконференции по Украине заявлял о готовности рассмотреть все инициативы по отправлению миротворческих миссий на Украину, но отметил, что подобные действия "требуют предварительного условия мира". Он также подчеркнул, что "необходимо будет оказать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно". Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. В посольстве России в Австралии отмечали, что "идея размещения на Украине западных воинских контингентов под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий" и напоминали о неприемлемости для Москвы иностранного военного присутствия на Украине. В российской дипмиссии подчеркнули, что присоединение Австралии к так называемой "коалиции желающих" может повлечь серьезные последствия, и Россия "не будет пассивно наблюдать за этим". Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Россия выступает категорически против размещения европейских миротворцев на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005443765.html

https://ria.ru/20250317/mid-2005427745.html

https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html

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в мире, украина, россия, австралия, энтони альбанезе, сергей лавров, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)