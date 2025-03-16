https://ria.ru/20250316/ushakov-2005306587.html
Ушаков рассказал о трудных временах для ВСУ
Ушаков рассказал о трудных временах для ВСУ - РИА Новости, 16.03.2025
Ушаков рассказал о трудных временах для ВСУ
Украинские войска переживают трудные времена, российская армия наступает на всех направлениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:20:00+03:00
2025-03-16T12:20:00+03:00
2025-03-16T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
юрий ушаков
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска переживают трудные времена, российская армия наступает на всех направлениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря об идее временного перемирия.Видео, записанное 13 марта, опубликовано в телеграм-канале журналиста.
https://ria.ru/20250316/mo-2005307464.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), юрий ушаков, россия, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Юрий Ушаков, Россия, Павел Зарубин
Ушаков рассказал о трудных временах для ВСУ
Ушаков: ВСУ переживают трудные времена, армия РФ наступает на всех направлениях