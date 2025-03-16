https://ria.ru/20250316/starmer-2005342371.html

Заявление Стармера о России вызвало недоумение на Западе

Заявление Стармера о России вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 16.03.2025

Заявление Стармера о России вызвало недоумение на Западе

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил в соцсети X призыв премьера Британии Кира Стармера надавить на Россию. "Стармер обладает... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:14:00+03:00

2025-03-16T16:14:00+03:00

2025-03-16T16:23:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил в соцсети X призыв премьера Британии Кира Стармера надавить на Россию. "Стармер обладает уникальным талантом выдавать свою воинственность за мир", — говорится в публикации. Накануне премьер Британии заявил, что сейчас настал момент, когда необходимо начать обсуждения механизма для поддержания полного прекращения огня и достижения прочного мира, поддерживаемого договоренностями по безопасности "коалиции желающих". Стармер добавил, что участники виртуальной встречи "коалиции желающих" договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине.После первого телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося 12 февраля, европейские политики начали требовать предоставить им место за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса. В частности, с совместным заявлением выступили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания и Европейская служба внешних связей.В то же время СМИ регулярно публикуют материалы о планах стран Старого Света отправить на Украину военных. Так, по информации газеты Telegraph, лидеры Франции и Британии тайно обсуждают совместную переброску в постсоветскую республику неких "миротворческих сил".В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД подобные планы назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20250316/filippo-2005283298.html

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в мире, россия, кир стармер, украина