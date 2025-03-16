Заявление Стармера о России вызвало недоумение на Западе
Профессор Дизен осудил заявление Стармера о давлении на Россию
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил в соцсети X призыв премьера Британии Кира Стармера надавить на Россию.
"Стармер обладает уникальным талантом выдавать свою воинственность за мир", — говорится в публикации.
"Стармер обладает уникальным талантом выдавать свою воинственность за мир", — говорится в публикации.
Накануне премьер Британии заявил, что сейчас настал момент, когда необходимо начать обсуждения механизма для поддержания полного прекращения огня и достижения прочного мира, поддерживаемого договоренностями по безопасности "коалиции желающих".
Стармер добавил, что участники виртуальной встречи "коалиции желающих" договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине.
После первого телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося 12 февраля, европейские политики начали требовать предоставить им место за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса. В частности, с совместным заявлением выступили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания и Европейская служба внешних связей.
Стармер добавил, что участники виртуальной встречи "коалиции желающих" договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине.
После первого телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося 12 февраля, европейские политики начали требовать предоставить им место за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса. В частности, с совместным заявлением выступили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания и Европейская служба внешних связей.
В то же время СМИ регулярно публикуют материалы о планах стран Старого Света отправить на Украину военных. Так, по информации газеты Telegraph, лидеры Франции и Британии тайно обсуждают совместную переброску в постсоветскую республику неких "миротворческих сил".
В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД подобные планы назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.
В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД подобные планы назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.