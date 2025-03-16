https://ria.ru/20250316/spetsoperatsiya-2005329900.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:13:00+03:00

2025-03-16T15:13:00+03:00

2025-03-16T15:13:00+03:00

инфографика

россия

украина

спецоперация

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 16 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 151 район скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Средства ПВО сбили 141 дрон и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 220 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 658 самолетов, 283 вертолета, 46 917 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 297 танков и других бронемашин, 1529 реактивных систем залпового огня, 22 620 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 940 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, спецоперация, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф