https://ria.ru/20250316/referendum-2005211057.html

День Общекрымского референдума

День Общекрымского референдума - РИА Новости, 16.03.2025

День Общекрымского референдума

16 марта Республика Крым и Севастополь отмечают годовщину референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за возвращение в состав... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T00:13:00+03:00

2025-03-16T00:13:00+03:00

2025-03-16T00:14:00+03:00

справки

россия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005212988_0:116:3434:2048_1920x0_80_0_0_8227529fb1ffb2b41b2de8e0462ce4be.jpg

16 марта Республика Крым и Севастополь отмечают годовщину референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за возвращение в состав России. Соответствующие памятные даты – День Общекрымского референдума 2014 года и День проведения Общекрымского народного референдума – установлены на законодательном уровне в Крыму и Севастополе. В результате внутриполитического кризиса на Украине в 2013-2014 годах, приведшего к государственному перевороту и приходу к власти прозападных и антироссийски настроенных политиков, начались массовые антиправительственные акции в южных и юго-восточных областях страны в конце февраля 2014 года. Националистическая и антироссийская риторика новой власти воспринималась жителями регионов как угроза для экономических и культурных связей с Россией, что привело сначала к митингам в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, а затем и референдумам о независимости этих территорий. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.19 февраля 2014 года в ходе заседания Верховного совета Крыма с трибуны парламента была озвучена идея возвращения Крыма в состав России в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине. Уже 21 февраля у стен парламента стали собираться крымчане, требующие отделения республики от Украины и объявившие бессрочную акцию протеста. 23 февраля у здания Верховного совета Крыма в Симферополе прошел митинг партии "Русское единство", участники которого призвали крымчан не допустить экспансии украинских националистов на полуостров. Перед зданием парламента партия формировала народные дружины для организации самообороны полуострова. За спиной сил самообороны Крыма встали вооруженные люди без опознавательных знаков, оказавшиеся российскими военными, которых жители полуострова впоследствии назвали "вежливыми людьми" из-за их доброжелательности по отношению к крымчанам. Они блокировали воинские части Украины, технику, взяли под охрану госучреждения. В их задачу входило обеспечение условий для свободного волеизъявления крымчан.Параллельно, 23 февраля, в Севастополе состоялся митинг народной воли, собравший более 20 тысяч человек. Его участники единогласно выразили недоверие городской власти и выбрали Алексея Чалого народным мэром. Митингующие отказались признавать последние решения Верховной рады Украины о смене власти и предложили провести городской референдум. На следующий день председатель горадминистрации Севастополя Владимир Яцуба объявил об отставке. Городской совет Севастополя проголосовал за создание в городе исполнительного комитета, который возглавил Алексей Чалый. С 24 февраля севастопольцы начали постоянно проводить митинги в центре города в поддержку народного мэра. Пикеты проводились также возле воинских частей Украины с призывами не обращать оружие против людей. 25 февраля пророссийски настроенные жители Крыма начали бессрочную акцию протеста у здания Верховного совета, требуя от депутатов не признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после беспорядков и столкновений в Киеве. Участники акции требовали также восстановить конституцию Крыма в редакции 1992 года, согласно которой в республике были свой президент и независимая внешняя политика. Кроме того, собравшиеся требовали провести референдум, на котором жители Крыма могли бы выбрать путь дальнейшего развития региона: в нынешнем статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России. 26 февраля у здания парламента также собрались крымские татары, поддерживающие смену власти на Украине. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых два человека умерли, еще 35 человек пострадали. Сессия парламента была сорвана.27 февраля, после возобновления работы парламента, депутаты отправили в отставку Совет министров Крыма (правительство) под руководством Анатолия Могилева и сформировали его новый состав во главе с лидером партии "Русское единство" Сергеем Аксеновым. В этот же день Верховный совет Крыма назначил на 25 мая референдум о расширении полномочий автономии с вопросом: "Поддерживаете ли вы государственное самоопределение Крыма в составе Украины на основе международных договоров и соглашений?" 1 марта в связи с обострением ситуации в регионе глава правительства Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействия в обеспечении мира на полуострове. Власти Крыма также приняли решение ускорить проведение референдума и перенесли его на 30 марта 2014 года. В этот же день депутаты городского совета Севастополя проголосовали за неподчинение киевским властям и поддержку проведения в Крыму референдума о расширении статуса автономии. 6 марта парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России. Также было принято решение о переносе референдума на 16 марта. Севастопольский государственный совет принял решение о вхождении города в состав Российской Федерации. Кроме того, горсовет Севастополя поддержал решение Верховного совета Крыма о проведении 16 марта общекрымского референдума. 11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли Декларацию в поддержку независимости полуострова от Украины и намерении войти в состав РФ. 16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. В бюллетень были внесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?" Текст в бюллетене был составлен на трех языках: русском, украинском и крымско-татарском. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. По данным главы крымской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, явка составила 83,1%. В Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Согласно документу, Крым провозглашался независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. В том же постановлении депутаты крымского парламента обратились к Российской Федерации с предложением о принятии республики в состав России в качестве нового субъекта со статусом республики.Севастопольский городской совет поддержал Верховный совет Крыма в решении о провозглашении Автономной Республики Крым независимым государством, в котором город-герой Севастополь имеет особый статус, и единогласно принял решение о вхождении Севастополя в состав России в качестве отдельного субъекта Федерации – города федерального значения. 17 марта президент России Владимир Путин подписал указ "О признании Республики Крым". Согласно документу, республика признана независимым государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. В тот же день Верховный совет был переименован в Государственный совет Республики Крым и объявлен высшим органом власти, Севастопольский горсовет был переименован в Законодательное собрание Севастополя.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.Согласно Договору, Республика Крым считается принятой в состав РФ с даты его подписания – 18 марта. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ на основании результатов общекрымского референдума и в соответствии с декларациями о независимости на правах новых субъектов РФ – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.Граница Крыма с Украиной на суше была определена по линии территорий Республики Крым и Севастополя, существовавшей на день их воссоединения с РФ. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров России, норм и принципов международного права.Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, были признаны гражданами Российской Федерации, за исключением тех, кто решил сохранить гражданство Украины.Государственными языками Республики Крым признаны русский, украинский и крымско-татарский языки. 21 марта Путин подписал закон о ратификации межгосударственного договора, а также указ об образовании Крымского федерального округа, в который вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь (28 июля 2016 года Крымский округ был упразднен, Республика Крым и Севастополь вошли в состав Южного федерального округа). За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации осуществлялась их структурная интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство страны. Были преодолены критические инфраструктурные ограничения. Построены ключевые объекты транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры: Крымский мост, трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского, Балаклавская и Таврическая ТЭС, обеспечивающие энергетическую независимость полуострова, многопрофильный медицинский центр "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", один из самых больших и современных на юге России, Бештерек-Зуский водозабор с водоводом и водозабор на реке Бельбек, которые решили проблему водоснабжения Симферополя и Севастополя соответственно, и др.В июле 2024 года в Севастополе открыл двери музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" – археологический парк в исторической части Севастополя. Реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект – культурный кластер на мысе Хрустальном, который включает Театр оперы и балета, Академию хореографии, музейно-мемориальный комплекс "Защитникам Севастополя". По всей России ежегодно проводятся торжественные мероприятия, посвященные годовщине Общекрымского референдума 2014 года. В Крыму программа празднеств традиционно начинается с возложения цветов первыми лицами республики к памятнику "Народному ополчению всех времен" в Симферополе. Организуются также митинги, концерты и праздничные шествия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, республика крым