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Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии - РИА Новости, 16.03.2025
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии
На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" организуют выставку, приуроченную ко Всемирному дню поэзии, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:00:00+03:00
2025-03-16T12:00:00+03:00
2025-03-16T12:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" организуют выставку, приуроченную ко Всемирному дню поэзии, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.День поэзии отмечается 21 марта. В этот день в павильоне пройдут светотехнические шоу, выставка фотографий и поэтические выступления. Светотехнические представления с музыкой и стихами будут идти каждые 30 минут с 11:00. Фотовыставка продлится до 11 апреля включительно."В субботу 21 марта с 15:00 сотрудники павильона будут читать стихотворные произведения известных поэтов о Москве. При этом каждый желающий также сможет попробовать свои силы в чтении стихов перед публикой в режиме свободного микрофона. Кроме того, в этот день откроется новая бесплатная тематическая фотовыставка. Она отражает встречу прошлого и будущего, демонстрируя, как искусственный интеллект видит столицу, описанную в произведениях выдающихся поэтов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента."Макет Москвы" представляет собой модель центральной части столицы, куда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью. Посетить павильон можно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника, вход бесплатный.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии
Овчинский: в день поэзии в павильоне "Макет Москвы" проведут новую выставку