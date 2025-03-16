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Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии - РИА Новости, 16.03.2025
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12:00 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ovchinskiy-2005249403.html
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии - РИА Новости, 16.03.2025
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии
На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" организуют выставку, приуроченную ко Всемирному дню поэзии, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:00:00+03:00
2025-03-16T12:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" организуют выставку, приуроченную ко Всемирному дню поэзии, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.День поэзии отмечается 21 марта. В этот день в павильоне пройдут светотехнические шоу, выставка фотографий и поэтические выступления. Светотехнические представления с музыкой и стихами будут идти каждые 30 минут с 11:00. Фотовыставка продлится до 11 апреля включительно."В субботу 21 марта с 15:00 сотрудники павильона будут читать стихотворные произведения известных поэтов о Москве. При этом каждый желающий также сможет попробовать свои силы в чтении стихов перед публикой в режиме свободного микрофона. Кроме того, в этот день откроется новая бесплатная тематическая фотовыставка. Она отражает встречу прошлого и будущего, демонстрируя, как искусственный интеллект видит столицу, описанную в произведениях выдающихся поэтов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента."Макет Москвы" представляет собой модель центральной части столицы, куда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью. Посетить павильон можно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника, вход бесплатный.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" пройдет выставка в день поэзии

Овчинский: в день поэзии в павильоне "Макет Москвы" проведут новую выставку

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" организуют выставку, приуроченную ко Всемирному дню поэзии, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
День поэзии отмечается 21 марта. В этот день в павильоне пройдут светотехнические шоу, выставка фотографий и поэтические выступления. Светотехнические представления с музыкой и стихами будут идти каждые 30 минут с 11:00. Фотовыставка продлится до 11 апреля включительно.
"В субботу 21 марта с 15:00 сотрудники павильона будут читать стихотворные произведения известных поэтов о Москве. При этом каждый желающий также сможет попробовать свои силы в чтении стихов перед публикой в режиме свободного микрофона. Кроме того, в этот день откроется новая бесплатная тематическая фотовыставка. Она отражает встречу прошлого и будущего, демонстрируя, как искусственный интеллект видит столицу, описанную в произведениях выдающихся поэтов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
"Макет Москвы" представляет собой модель центральной части столицы, куда вошли свыше 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью. Посетить павильон можно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника, вход бесплатный.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Овчинский: 10 новых домов в рамках реновации возведут в районе Люблино
15 марта, 10:08
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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