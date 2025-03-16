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Овчинский: около 90 семей расширили жилье по реновации за счет маткапитала - РИА Новости, 16.03.2025
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11:02 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ovchinskiy-2005248535.html
Овчинский: около 90 семей расширили жилье по реновации за счет маткапитала
Овчинский: около 90 семей расширили жилье по реновации за счет маткапитала - РИА Новости, 16.03.2025
Овчинский: около 90 семей расширили жилье по реновации за счет маткапитала
В Москве 92 семьи увеличили площадь жилья, полученного по реновации, воспользовавшись материнским капиталом, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:02:00+03:00
2025-03-16T11:02:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Москве 92 семьи увеличили площадь жилья, полученного по реновации, воспользовавшись материнским капиталом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.При этом за все время действия программы реновации возможность купить дополнительные площади использовали свыше 2,3 тысячи москвичей."Участники программы взамен равнозначной квартиры могут на выгодных условиях приобрести квартиры большей площади. Если житель принял решение увеличить жилую площадь, он вправе воспользоваться материнским капиталом. Ему также предоставляется скидка в размере 10%", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Гражданин может расширить свое жилье в течение двух лет с даты регистрации права собственности. Однако общая площадь новой квартиры не может быть больше 100 "квадратов".В рамках реновации граждане получают жилье с отделкой. В квартирах также есть сантехника на кухне и в ванной, напольные покрытия, светильники и розетки, электрическая плита и т.д. В самих ЖК еще бывают организованы детские сады, школы и медцентры.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: около 90 семей расширили жилье по реновации за счет маткапитала

Овчинский: 92 семьи расширили жилье по реновации за счет материнского капитала

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Москве 92 семьи увеличили площадь жилья, полученного по реновации, воспользовавшись материнским капиталом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
При этом за все время действия программы реновации возможность купить дополнительные площади использовали свыше 2,3 тысячи москвичей.
"Участники программы взамен равнозначной квартиры могут на выгодных условиях приобрести квартиры большей площади. Если житель принял решение увеличить жилую площадь, он вправе воспользоваться материнским капиталом. Ему также предоставляется скидка в размере 10%", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Гражданин может расширить свое жилье в течение двух лет с даты регистрации права собственности. Однако общая площадь новой квартиры не может быть больше 100 "квадратов".
В рамках реновации граждане получают жилье с отделкой. В квартирах также есть сантехника на кухне и в ванной, напольные покрытия, светильники и розетки, электрическая плита и т.д. В самих ЖК еще бывают организованы детские сады, школы и медцентры.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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13 марта, 12:03
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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