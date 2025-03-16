США не планируют наземную операцию в Йемене, заявил Рубио
Рубио заявил, что США не планируют наземную операцию на территории Йемена
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности мешать судоходству в регионе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы не можем позволить этим людям контролировать, какие корабли могут проходить, какие нет. Это будет продолжаться, пока они не потеряют возможность делать это", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, "нужды в наземных рейдах сейчас нет". Рубио отметил, что пока не слышал, чтобы военные обсуждали наземную операцию.
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил ранее РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад.
Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, еще 101 человек пострадал.
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