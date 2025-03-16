Рейтинг@Mail.ru
США не планируют наземную операцию в Йемене, заявил Рубио - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/operatsiya-2005355381.html
США не планируют наземную операцию в Йемене, заявил Рубио
США не планируют наземную операцию в Йемене, заявил Рубио - РИА Новости, 16.03.2025
США не планируют наземную операцию в Йемене, заявил Рубио
Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:16:00+03:00
2025-03-16T18:16:00+03:00
в мире
йемен
сша
америка
марко рубио
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности мешать судоходству в регионе, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы не можем позволить этим людям контролировать, какие корабли могут проходить, какие нет. Это будет продолжаться, пока они не потеряют возможность делать это", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News. По его словам, "нужды в наземных рейдах сейчас нет". Рубио отметил, что пока не слышал, чтобы военные обсуждали наземную операцию. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил ранее РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад. Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, еще 101 человек пострадал.
https://ria.ru/20250315/operatsiya-2005255496.html
йемен
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сша, америка, марко рубио, ансар алла
В мире, Йемен, США, Америка, Марко Рубио, Ансар Алла
США не планируют наземную операцию в Йемене, заявил Рубио

Рубио заявил, что США не планируют наземную операцию на территории Йемена

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности мешать судоходству в регионе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы не можем позволить этим людям контролировать, какие корабли могут проходить, какие нет. Это будет продолжаться, пока они не потеряют возможность делать это", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, "нужды в наземных рейдах сейчас нет". Рубио отметил, что пока не слышал, чтобы военные обсуждали наземную операцию.
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил ранее РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад.
Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, еще 101 человек пострадал.
Самолет, взлетающий с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море перед авиаударами по Сане, Йемен. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
15 марта, 23:41
 
В миреЙеменСШААмерикаМарко РубиоАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала