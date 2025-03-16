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В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб
В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб - РИА Новости, 16.03.2025
В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб
Водитель трактора погиб в Брянской области при террористической атаке украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T13:12:00+03:00
2025-03-16T13:12:00+03:00
2025-03-16T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Водитель трактора погиб в Брянской области при террористической атаке украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб", - написал губернатор.Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб
Богомаз: в селе Воронок водитель трактора погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ