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В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб

В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб - РИА Новости, 16.03.2025

В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб

Водитель трактора погиб в Брянской области при террористической атаке украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:12:00+03:00

2025-03-16T13:12:00+03:00

2025-03-16T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Водитель трактора погиб в Брянской области при террористической атаке украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб", - написал губернатор.Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

брянская область, александр богомаз, происшествия