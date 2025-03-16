https://ria.ru/20250316/kontakty-2005302625.html

Ушаков рассказал о контактах между Россией и США

Ушаков рассказал о контактах между Россией и США - РИА Новости, 16.03.2025

Ушаков рассказал о контактах между Россией и США

Контакты между представителями России и США ведутся, но пока не на уровне глав государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:52:00+03:00

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2025-03-16T11:52:00+03:00

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россия

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владимир путин

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Контакты между представителями России и США ведутся, но пока не на уровне глав государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Пока идут контакты на других уровнях", - отметил Ушаков, говоря о подготовке контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в комментарии, записанном 13 марта. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде