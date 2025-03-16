https://ria.ru/20250316/kontakty-2005302625.html
Ушаков рассказал о контактах между Россией и США
Ушаков рассказал о контактах между Россией и США - РИА Новости, 16.03.2025
Ушаков рассказал о контактах между Россией и США
Контакты между представителями России и США ведутся, но пока не на уровне глав государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:52:00+03:00
2025-03-16T11:52:00+03:00
2025-03-16T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Контакты между представителями России и США ведутся, но пока не на уровне глав государств, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Пока идут контакты на других уровнях", - отметил Ушаков, говоря о подготовке контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в комментарии, записанном 13 марта. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ушаков рассказал о контактах между Россией и США
Ушаков: контакты России и США ведутся, но пока не на уровне глав государств